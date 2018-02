El cermi exige en el congreso el derecho al voto para todas las personas con discapacidad: "no puede haber excusas ni dilaciones"

22/02/2018 - 18:30

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este jueves en el Congreso de los Diputados que se otorgue el derecho de sufragio, activo y pasivo, a las casi 100.000 personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo, ya que se trata de una "grave violación de los derechos humanos que persiste en nuestro Derecho público y cuya erradicación resulta ineludible y apremiante. No puede haber excusas ni dilaciones".

Así lo puso de manifiesto el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Subcomisión de Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, subcomisión encargada de abordar una posible reforma de la legislación electoral.

En estos momentos, la Cámara Baja tramita una proposición de Ley de Reforma de la Loreg, planteada desde la Asamblea de Madrid, a sugerencia del Cermi, que "corregiría la anomalía democrática petrificada en nuestro régimen electoral, que permite suprimir el derecho de voto a personas incapacitadas judicialmente", según la entidad.

El presidente del Cermi subrayó que se trata de una obligación consagrada en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que además, en 2011, el Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad afeó al Estado español el que mantenga la privación del derecho de sufragio a determinadas personas con discapacidad y le instó a reformar su régimen electoral para dar cumplimiento al citado tratado de Naciones Unidas.

"La reforma electoral es para otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad sin excepciones, porque no es una cuestión de debate doctrinal, ético, ideológico o político, sobre el que se tengan diversas posiciones, sino que hoy es un imperativo jurídico de derechos humanos inexcusable, que España está incumpliendo de modo flagrante e injustificado. No es una opción, es una obligación", agregó Pérez Bueno.

SIETE PAÍSES EN EUROPA

Durante su intervención, el responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España explicó que en Europa ya son siete países (Austria, Croacia, Italia, Países Bajos, Letonia, Suecia y Reino Unido) los que han suprimido las barreras y restricciones legales al derecho de sufragio universal para todas las personas con discapacidad.

En este sentido, calificó de "ventana de oportunidad histórica" la propuesta de reforma de la Loreg que fue admitida a trámite por unanimidad en el Congreso el pasado 7 de noviembre, y cuyo debate corresponde a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Eso sí, lamentó que el texto, que está en fase de enmiendas, haya sufrido casi una decena de ampliaciones de plazos. "Confiemos en que no haya más y se tramite sin mayores dilaciones", apuntó.

Para evitar que esta iniciativa se vaya postergando en el tiempo, el presidente del Cermi pidió que se debata y se apruebe esta reforma de la Loreg de manera separada del resto de cuestiones que se están abordando para modificar el régimen electoral, "dada la singularidad de este asunto, la tremenda carga vulneratoria del derecho fundamental violado, y la deuda que la sociedad y el Estado tienen con las personas con discapacidad en este punto trascendental de la participación política".

A su juicio, no se puede impedir nuevamente ejercer el derecho al voto por razón de discapacidad a nadie, teniendo en cuenta además los numerosos procesos electorales que se avecinan. "No seremos una democracia avanzada, apenas seremos una democracia digna de tal nombre, si no reparamos con urgencia este grave déficit de ciudadanía", indicó Pérez Bueno.

APOYO A LA INICIATIVA

A la salida de la comparecencia, Pérez Bueno afirmó, en declaraciones a los medios de comunicación, que "todos los grupos presentes han manifestado su apoyo a la iniciativa" e hizo hincapié en que los grupos mostraron un "cierto consenso en que van a intentar diferenciarlo", para que "se tramite lo antes posible sin condicionarla a que lleguen a un acuerdo en el resto de cosas que hay sobre la mesa", ya que "mañana mismo puede haber una disolución del Congreso" y también "de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas".

Por último, Pérez Bueno manifestó que los políticos expresaron sus dudas sobre qué pasaría en "situaciones límite", como por ejemplo aquellas personas que "tienen dificultades para expresar o comunicar su voluntad" y acerca del derecho de sufragio pasivo, a lo que el presidente del Cermi respondió que "no puede haber excepciones para nadie ni para sufragio activo, que es elegir, ni para el sufragio pasivo, que es ser elegido".

22-FEB-18

