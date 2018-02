Día mujer. el sindicato de estudiantes tilda de "grave error" que los hombres no estén convocados el 8m

24/02/2018 - 10:57

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El Sindicato de Estudiantes y su plataforma 'Libres y Combativas' tildó hoy de "grave error" que la huelga feminista convocada para el 8 de marzo. Día de la Mujer, por varias organizaciones de mujeres no convoque también a los hombres porque, según recoge el comunicado, "nos sentimos muy unidas con nuestros compañeros de clase".

Aunque el propósito de los colectivos feministas que han organizado la huelga de mujeres era, precisamente, evidenciar lo que pasaría un día sin el género femenino y la relevancia de su papel, el Sindicato de Estudiantes se ha desmarcado de este punto y considera que los hombres también deberían hacer los paros, tanto laborales como estudiantiles y de consumo.

"El mero hecho de ser mujeres no nos coloca automáticamente del mismo lado de la barricada", aseguraron los estudiantes, que dijeron sentirse alejados de la causa de personas "ricas" como "Inés Arrimadas, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o Patricia Botín" y, sin embargo, "muy unidas con nuestros compañeros de clase".

"Ellos sí que defienden nuestros derechos, los derechos de nuestra clase y por tanto, también los de las mujeres y las jóvenes de familias trabajadoras", continúa el manifiesto, que contradice los principios que cimientan la convocatoria de huelga por parte de los colectivos feministas.

Más de 400 mujeres procedentes de diferentes organizaciones se reunieron en enero en Zaragoza precisamente para sentar las bases y la organización de la convocatoria de huelga feminista, y que afecta a "la esfera laboral, la estudiantil, el consumo y el trabajo de cuidados y reproductivo".

Su objetivo es el de visibilizar el papel de las mujeres mediante su ausencia durante todo un día, momento en el que están convocadas a no hacer la compra, no cocinar para los demás, no asistir a su trabajo o no ocuparse de los cuidados, de manera que sean necesariamente los hombres quienes ocupen su lugar.

(SERVIMEDIA)

24-FEB-18

GIC/man