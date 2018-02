Méndez de vigo cambia su mochila por la de los paralímpicos de pyeongchang 2018

26/02/2018 - 13:45

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, arropó este lunes a los deportistas españoles que participarán en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 y afirmó que desde hoy abandonará su mochila negra y llevará la del equipo nacional como muestra de apoyo.

Méndez de Vigo asistió al acto de despedida del equipo paralímpico español que competirá en Pyeongchang 2018, que se celebrarán en este condado surcoreano del 9 al 18 de marzo.

El acto se celebró en el Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid, y estuvo presidido por la infanta Elena. Además, también acudieron el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete; el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; el director general de Deportes, Jaime González Castaño; representantes de patrocinadores del Plan ADOP, y el equipo paralímpico español.

Once personas forman la delegación nacional en tierras surcoreanas, de las cuales cuatro son deportistas (tres con discapacidad y uno de apoyo) y el resto, entrenadores, técnicos, personal médico y de organización.

Los cuatro deportistas (Jon Santacana y su guía Miguel Galindo, en esquí alpino, y Astrid Fina y Víctor González, en snowboard) entregaron a la infanta Elena una mochila del equipo paralímpico.

Méndez de Vigo, que estuvo en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, animó a los deportistas españoles a "disfrutar" en Pyeongchang 2018, que será "el final de una carrera que ha durado cuatro años".

"Tranquilos, no os tenéis que agobiar lo más mínimo. Vosotros id a disfrutar, que es importante. El trabajo ya lo habéis hecho y ahora a ver qué pasa", dijo el ministro en un intento de rebajar la presión sobre los deportistas para que consigan medallas.

Además, indicó que tiene una mochila negra que dejará hoy mismo en su casa y durante los próximos días llevará la mochila roja del equipo paralímpico español. "Me la voy a llevar mientras duren estos Juegos para que suponga apoyo y para que sepáis que estoy con vosotros y que me da igual que vengáis con medallas o no, pero que sepáis que el ministro de Deporte va a estar pensando todos los días, cuando se la ponga, en que vosotros estáis compitiendo con orgullo y con fuerza llevando la bandera de España a ese sitio tan raro y tan alejado", recalcó.

"BUENOS LETRISTAS"

Por otro lado, el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, destacó que España es el segundo país cuyos ciudadanos más conocen y reconocen a los deportistas paralímpicos, sólo por detrás de Japón, según un reciente estudio encargado por el Comité Paralímpico Internacional.

"Formamos parte de un gran país, uno de los mejores, y los mejores deportistas van a intentar una vez más, algunos de ellos ya lo han conseguido en otros Juegos, traerse alguna medalla para compartirla después de subir al pódium, que es algo único, de ver ondear la bandera y de escuchar el himno", apuntó.

Sobre la reciente polémica de la letra del himno español tras la compuesta por la cantante Marta Sánchez, Carballeda señaló que a los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang irán "buenos letristas", al hilo de unas declaraciones del secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, de que los deportistas "le ponen letra al himno, a veces de oro".

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, indicó a los deportistas paralímpicos que competirán en Pyeongchang 2018 que representan "lo mejor" de España y que el Gobierno trabaja "diariamente" en fomentar el deporte entre las personas con discapacidad como muestra de "superación y compromiso". "Ganaréis o no ganaréis, pero para nosotros ya habéis ganado. Sois nuestros campeones", apostilló.

La presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García, habló en nombre de las empresas patrocinadoras del Plan ADOP y destacó que para estas entidades es "una gran satisfacción" apoyar el deporte paralímpico.

"Representáis los valores de la ilusión, del sacrificio, de la dedicación y del compañerismo, que toda empresa y colectivo persigue", indicó, antes de subrayar que la delegación española es "poco numerosa, pero muy grande en ilusión", y que los deportistas son "los mejores embajadores de España".

