La once entrega al embajador de república dominicana una réplica del cupón dedicado a este país

26/02/2018

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

República Dominicana es la protagonista de un cupón de la ONCE, perteneciente a la serie 'Solidarios con Iberoamérica', que refleja a través del cupón, el símbolo más representativo de la Organización, el espíritu de cooperación regional en favor de las personas con discapacidad.

Alberto Durán López, consejero general de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, ha entregado a Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana, una réplica del cupón, durante una reunión a la que han asistido Ángel Sánchez Cánovas, director general de la ONCE, y Ana Peláez Narváez, consejera ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la ONCE.

República Dominicana ejerce la Presidencia Pro-Témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), lo que convierte a su embajador en el coordinador de Embajadores SICA en España.

La presencia del Grupo Social ONCE en República Dominicana se desarrolla a través de diferentes iniciativas en el campo de la educación, el empleo, el acceso a la información, el empoderamiento, y de la inclusión, en general, de las personas con discapacidad visual en la sociedad de este país.

A través de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), se despliegan en el país diversas áreas de cooperación. Con el fin de favorecer la implementación de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en República Dominicana, el Grupo Social ONCE, a través de FOAL, inicia en 2018 un proyecto financiado por la Unión Europea para el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad del país. Mediante esta iniciativa FOAL, junto a la Fundación Dominicana de Ciegos, liderará las acciones para conocer cuál es la situación de la discapacidad en el país y realizará actividades de toma de conciencia sobre la temática.

Se cuenta también con el apoyo y la experiencia de organizaciones regionales e internacionales, como la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis), la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y el Caribe (Redodicec), el Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual (Icevi), y la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), así como con la participación de organizaciones nacionales: la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (Asodifimo) y la Federación Nacional de Discapacitados Dominicanos (Fenadid).

INCLUSIÓN LABORAL

En el campo del empleo se ejecuta, desde el año 2009, el Programa Ágora de inclusión laboral de las personas ciegas y con baja visión. En este país participan como socios el Ministerio de Trabajo y la Fundación Dominicana de Ciegos. Mediante las acciones de formación, orientación, intermediación y asesoramiento, más de 1.000 beneficiarios han ingresado al tejido productivo en República Dominicana.

En el área educativa, República Dominicana adhirió al convenio marco MEC-OEI-FOAL por el cual se creó el Centro Nacional de Recursos Educativos Olga Estrella (2009) para estudiantes con discapacidad visual que cuenta, además, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. Más de 11.000 estudiantes, docentes y familias se han beneficiado de las capacitaciones, los materiales en braille, audio y relieve, de los kits específicos y del equipamiento tecnológico con que se ha dotado al Centro.

Se ha creado una red de centros locales en todo el país con el apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación, que actúan en la identificación de niños y niñas con discapacidad visual y la articulación de demandas y recursos para favorecer su inclusión educativa.

También en el ámbito de la educación el país participa en la Campaña EFA-VI (Educación para Todos los Niños y Niñas con Discapacidad Visual), impulsada por ICEVI en alianza con FOAL, CBM y Perkins, mediante la cual se brinda capacitación a profesores, técnicos y familias con el fin de promover y garantizar la educación inclusiva de niños y niñas con discapacidad visual, sordoceguera y discapacidad múltiple.

En materia de Juego, en República Dominicana, se analiza con representantes del país y de la Dirección General de la ONCE, la posibilidad de desarrollar el Cuponazo multijurisdiccional con fines sociales. Tanto desde las autoridades responsables de la regulación del juego (Casinos y Juegos de Azar), como desde el Gabinete de la Primera Dama, se avanza en el potencial acuerdo con el Grupo Social ONCE.

Sobre el Programa Iberoamericano de Discapacidad, República Dominicana es uno de los países que ha manifestado su interés en participar en el Programa Iberoamericano de Inclusión de personas con discapacidad que se está elaborando desde la SEGIB, con el apoyo de la ONCE, y que será aprobado en la XXVI Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Guatemala en noviembre.

