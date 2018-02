Experta augura que en 2021 se implementarán grandes novedades en conducción automatizada y conectividad

26/02/2018 - 18:40

La responsable de Mobility Solutions de Bosch, Belén Aranda, estima que "2021 será el año mágico para que se comiencen a implementar una gran cantidad de novedades en los ámbitos de la conducción automatizada, la electrificación y la conectividad".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado Aranda durante el Foro 'MOBDay, del transporte a la movilidad', donde expertos de Bosch, Innovadores y Fundación PONS --en colaboración con el CSIC, la UC3M y la Fundación para el Conocimiento Madri+d-- han abordado el impacto de la transformación tecnológica en el transporte y los nuevos modelos de negocio que acompañarán al coche autónomo y conectado, según informa la entidad.

Según indica Aranda, estos cambios no llegarán de forma uniforme, sino por canales diferentes. Así, en el caso de la automatización, "habrá primero una evolución de los actuales sistemas de asistencia al conductor", y la revolución de la conectividad conducirá a "una movilidad 'as a service", en el que muchas funcionalidades se alquilen como licencia de uso y otras se compren, según apunta.

"Estamos pasando a ver la movilidad como experiencia, vamos hacia la 'seamless connection' de todos los transportes que existan", asegura la responsable de Connected Mobility Solutions de Bosch, que subraya que la conectividad vendrá mucho antes que la automatización porque hay tecnologías que ya se pueden utilizar. "Nos permitirá buscar el mejor trayecto, el más efectivo. Lo que vamos a comprar, a utilizar, es esta movilidad. Y si existe la posibilidad de utilizar medios alternativos, posiblemente no me compre un coche, sino que use un coche", explica.

Por su parte, el investigador del CSIC Julio Pérez, en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, ha contextualizado el cambio de la movilidad en la transformación de las sociedades. Así, recuerda que el envejecimiento demográfico "no es reversible", pues probablemente las personas mayores se conviertan en un tercio de la población. "Eso, a nivel de movilidad, de consumo, de producción, lo que quiere decir es que vamos a sociedades mucho más heterogéneas", añade.

Asimismo, el investigador del Laboratorio de Sistemas Inteligentes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha advertido de la necesidad de mejorar las infraestructuras de comunicación en España. "¿En cuántos sitios del país todavía tenemos problemas de conectividad? Imaginemos que el coche autónomo es una realidad, ¿qué pasa en esas zonas sin cobertura? ¿Y con la seguridad en las comunicaciones? Cada día surgen miles de virus que infectan nuestros ordenadores", reflexiona.

El subdirector de El Mundo y jefe de la sección de Motor, Sergio Piccione, cree, por su parte, que mientras existan todavía circulando por las calles coches convencionales, es "complicado" que pueda haber otros completamente autónomos. "Se está produciendo una separación entre los avances tecnológicos, que están ahí, que son verdad, y lo que está demandando la sociedad y la posibilidad de que esos avances se puedan implementar en 2021, 2025, 2030 o 2035", agrega Piccione, que observa que "o alguien se pone de verdad a trabajar en el tema de baterías" o será "prácticamente imposible" llegar a los 100 millones de coches eléctricos al año.