Dancausa trabajará el 8 de marzo porque la huelga no refleja las demandas de las mujeres

Madrid, 27 feb (EFE).- La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha explicado hoy que no secundará la huelga convocada por los sindicatos para el 8 de marzo, Día de la Mujer, porque es una convocatoria "partidista, de izquierdas y anticapitalista" que "no responde a lo que demandan las mujeres".

Dancausa se ha referido así, a preguntas de los periodistas tras presentar al nuevo superior de Policía de Madrid, a la huelga convocada por sindicatos como UGT y CCOO para protestar por la brecha salarial y acabar con la discriminación de la mujer en todos los ámbitos.

Ha detallado que ese día estará trabajando precisamente por las protestas que se han convocado y por el partido de Europa League que disputarán el Atlético de Madrid y el Lokomotiv ruso.

Dancausa ha precisado que en cualquier caso no haría huelga porque es una convocatoria "partidista, de izquierdas y anticapitalista" y "no responde a lo que demandan las mujeres", ya que "se tiene que integrar a todas las mujeres", y no solo a una parte, y ella no colocará "a unas mujeres contra otras".