La once dedica un cupón al xx aniversario del cocarmi

27/02/2018 - 16:28

El XX aniversario del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) protagoniza el cupón de la ONCE del martes 6 de marzo de 2018. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta celebración por todo el Estado.

El cupón ha sido presentado este martes en un acto en el edificio ONCE Catalunya. Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Catalunya, y Enric Botí, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Catalunya, han entregado el cupón a Antonio Guillen, presidente del Cocarmi. También intervino Rosa Cadenas, vicepresidenta del Cocarmi y presidenta de Discapacidad Intelectual Catalunya (Dincat).

El 6 de marzo de 1998 las entidades Acapps, APPS, ECOM, Fecafamm, Fesoca y ONCE fundan el Cocarmi. Aquel año, en Cataluña había 207.189 personas reconocidas legalmente con discapacidad, cifra que se ha incrementado hasta 551.439. En los últimos 20 años, el número de personas con discapacidad se ha incrementado un 166,15%.

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat está integrado por una decena de federaciones y asociaciones que dan voz a las personas con discapacidad de Cataluña, ya sea discapacidad física, intelectual, sensorial o trastorno mental.

Según datos de 2016 del departamento de Trabajo, Bienestar Social y Familias, hay en Cataluña cerca de 530.000 personas con alguna discapacidad legalmente reconocida. Una década antes, en 2006, el número de personas con discapacidad era de unas 377.500.

El Cocarmi lo integran Acapps, Cocemfe Cataluña, Dincat-Plena Inclusión Cataluña, Down Cataluña, ECOM, Fecetc, Federación Salud Mental Cataluña, Fesoca, Fepccat y ONCE Cataluña. Este Comité forma parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que representa unos 3,8 millones de personas con discapacidad de unas 7.000 asociaciones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

