Frozen, Marvel y 'Star Wars' son las nuevas zonas temáticas que se podrán disfrutar en Disneyland Paris

27/02/2018 - 17:13

MADRID, 27 (CHANCE) Esta mañana Robert A.Iger, Presidente y CEO de The Walt Disney Company, ha anunciado los planes de llevar a cabo una ampliación de Disneyland Paris por valor de 2.000 millones de euros y se desarrollará durante varios años.

Dicha ampliación incluirá la transformación del Parque Walt Disney Studios, que contará con tres nuevas zonas temáticas inspiradas en Marvel, Frozen y 'Star Wars', con nuevas atracciones y experiencias de entretenimiento en directo.

"Estamos entusiasmados con el futuro de Disneyland Paris, y seguimos invirtiendo para que su éxito continúe durante muchos años", aseguraba el presidente añadiendo: "El resort ya es el primer destino turístico europeo, y la ampliación que acabamos de anunciar incorporará a otros de nuestros Personajes emblemáticos e historias incomparables para crear nuevos mundos, atracciones y entretenimiento que mejorarán aún más la experiencia de los visitantes e impulsarán nuevas oportunidades para el turismo de esta dinámica región".

En 2020, el resort inaugurará Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, una remodelación del Disney's Hotel New York que sumergirá a los visitantes en el fascinante mundo de Iron Man, los Vengadores y Spider-Man, entre otros. Y próximamente el "Verano de Superhéroes Marvel" llegará a Disneyland Paris, invitando a los asistentes a encontrarse cara a cara con sus héroes favoritos y a disfrutar de nuevas experiencias.