Osoro sobre la libertad de expresión: "Todo aquello que no respeta a los demás no ayuda a la convivencia"

28/02/2018 - 12:54

El Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido este miércoles respeto para los creyentes ante manifestaciones como las realizadas durante el pregón del carnaval de Santiago de Compostela en el que su autor hacía alusiones a los huevos del apóstol Santiago y a felaciones a la Virgen de Pilar o la polémica en la gala Drag de Las Palmas.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Todo aquello que no respeta a los demás, lo que es sagrado para los demás, no ayuda a la convivencia", ha explicado Osoro en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. Para el máximo responsable de la iglesia madrileña "cuando se habla de aconfesionalidad supone que creyentes y no creyentes, sean de la religión que sean, tienen que poder vivir con fe y con normalidad, no solamente en el ámbito privado, sino también en el público y tienen que ser respetados".

Para Osoro, este respeto "es esencial en la convivencia de un pueblo y cuando eso se extralimita es malo para todos".

El cardenal se ha referido, asimismo, al papel de la Iglesia en el conflicto catalán especialmente en torno a la celebración del referéndum del 1 de octubre. En este sentido, Osoro ha asegurado "haber hecho todo lo posible para que el orden constitucional permaneciese" y se ha mostrado convencido de que "normalizar la vida social exige el respeto a la ley y a la Constitución" que ha permitido "unos años reales de dicha y de convivencia.

Sobre los 300 sacerdotes catalanes que defendieron el derecho a votar, el arzobispo de Madrid ha insistido en el cumplimiento de la legalidad. "La normalización de la vida social supone y exige el respeto a la ley, y existe una ley que se estructuró en un diálogo sincero y abierto con personas muy diferentes, muy distintas, que venían de un momento, el de la Transición, para España muy importante. Este ha sido un marco en el que se ha podido convivir todos y eso es lo que lo defiendo", ha concluido.

Osoro ha asegurado desconocer si se llegó a pedir la mediación del Vaticano y no haber hablado con el Papa Francisco sobre el conflicto catalán. "Si ha habido conversaciones en Roma no lo sé", ha añadido Monseñor Osoro.

En cuanto a la queja del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de que no puede acudir a misa en la prisión, ha asegurado no tener datos al respecto. "Yo voy a la cárcel de Soto del Real por lo menos seis o siete veces al año y ahí va todo el que lo desea", ha añadido.

En cuanto a su relación con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado "llevarse muy bien" porque "el ser humano tiene que tener capacidad para comunicarse". "Si esa tarea no la asumimos como parte esencial de nuestra vida no sé qué hacemos en este mundo", ha explicado.

Sobre sus posibilidades de acceder en el futuro al Pontificado, Osoro ha expresado sus dudas. "No creo que tenga esa opción, que el Espíritu Santo se fije en mí", ha concluido.