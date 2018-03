La PAH busca apoyos en la Eurocámara para la ley de vivienda presentada en el Congreso

28/02/2018 - 18:33

Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha reunido este miércoles en el Parlamento Europeo con distintos eurodiputados españoles para "denunciar que el derecho a la vivienda continúa siendo un problema sin resolver" y buscar apoyos políticos para la tramitación de la proposición de ley que han impulsado en el Congreso de los Diputados.

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)

El objetivo de la reunión de este miércoles, en la que han participado eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida, Equo, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds, es la búsqueda de apoyos políticos para que "al menos esta ley pueda debatirse".

Según ha asegurado la portavoz de la PAH, Soledad Sacristán, en España "la vivienda social tan solo representa el 2% del mercado total mientras que en Europa ronda el 15%",

En este sentido, ha recalcado que el pasado enero, esta plataforma presentó una propuesta de ley de vivienda en el Congreso de los Diputados que, de tramitarse, "acabaría con los desahucios, regularía precios del alquiler y garantizaría el agua, la luz y el gas" a las familias más vulnerables.

"Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha reducido el presupuesto público de vivienda un 63% hasta los 466 millones de euros presupuestados para este año", ha señalado Luis Sanmartín, portavoz de la campaña 'Las 5 de la PAH', que también ha culpado al gobierno de "falta de voluntad política" para solucionar el problema de los desahucios y de que haya rechazado reunirse con ellos.

Los representantes de la plataforma se han lamentado de que las reformas del gobierno en materia de vivienda tan solo han servido de solución "para el 1% de las familias afectadas" y ha recordado que "más de 5 millones de personas sufren pobreza energética".

"Hemos venido a pedir apoyo a distintos grupos políticos para evitar que el Gobierno impida el diálogo democrático dentro del propio Congreso", han remarcado, tras recibir las firmas de apoyo de los eurodiputados Miguel Urbán (Podemos), Paloma López (IU), Florent Marcellesi (Equo), Jordi Solé (ERC) y Ernest Urtasun (ICV).

El PSOE ha participado en la reunión pero no ha firmado el documento de apoyo. "Solo pedimos que se inicie un diálogo en el Congreso, no que apoye al 100% nuestra ley", han afirmado al respecto, tras agradecer que les apoyaran en la Mesa del Congreso para registrar el texto legal.

"En nuestro país no existe la dación en pago, y hay miles de familias sin casa y con una deuda que no van a poder pagar nunca", ha recordado Sanmartín, quien ha mostrado su preocupación sobre la posibilidad de que el Gobierno vete la ley en el Congreso y no pueda llegar a debatirse. Además, ha insistido en que este proyecto de ley es el final de "un proceso de un año de diálogo y de consenso con todos los grupos políticos".

El texto incluye cinco propuestas básicas: la dación en pago retroactiva y la eliminación de cláusulas abusivas, la reforma de la LAU con el objetivo de que los precios de alquileres sean más estables, la moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda así como el incremento del parque público de vivienda.

La PAH ha convocado el próximo 3 de marzo una manifestación en Madrid en favor del derecho a la vivienda, cuyo final del recorrido será la sede nacional del PP en la calle Génova. El lema de la marcha será 'Una ley como una casa'.