Las comunidades del PSOE, frustradas por reunión de "trámite" con el Gobierno

Madrid, 1 mar (EFE).- Varias comunidades del PSOE han lamentado hoy que la reunión con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sea de "mero trámite" y no aborde temas "tan importantes" como la situación de los menores no acompañados, el bono social y el reparto del IRPF para las entidades sociales en 2018.

Lo han hecho antes de la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que preside la ministra del ramo, Dolors Montserrat, que, entre otras cosas, abordará el borrador del reglamento sobre adopciones internacionales.

Desde Extremadura, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado a los periodistas que respeta todos los puntos del orden del día la reunión de hoy pero ésta, ha dicho, "vale más por lo que no tiene que por lo que tiene".

Según ha afirmado Vergeles, el Consejo Territorial no aborda cómo se ha trasladado el informe de financiación de dependencia, que consensuaron en su último encuentro y en el que se mostraron de acuerdo que había que volver al reparto equitativo entre Estado y Comunidades.

Tampoco, ha continuado el consejero, está previsto que se trate el bono social, un tema que "preocupa mucho" a las comunidades y que está generando problemas de "distinta índole".

Asimismo, Vergeles ha echado en falta que el orden del día no analice la situación de los menores no acompañados, cuando el Gobierno "no ha adoptado ninguna fórmula para darles medidas de protección adecuadas".

Sobre este aspecto, la consejera del ramo de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha señalado que en su comunidad el número de menores no acompañados se ha duplicado en 2017 con respecto a 2016 y suman alrededor de un centenar.

Así, ha dicho que solicitará al Ejecutivo una modificación de la legislación para que se adapte a las necesidades de estos menores. "Nos tenemos que poner al día porque lo que hace diez años era útil, ahora no lo es", ha indicado Sánchez, quien ha añadido que en esta materia las comunidades "han cumplido" con lo que el Gobierno también lo tiene que hacer.

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno Aragón, María Victoria Broto, ha lamentado que la reunión sea de "trámite" y ha reconocido sentirse "frustrada y enfadada" por el orden del día del Consejo.

"Teníamos ganas de tener un consejo y Aragón tenía muchas cuestiones que plantear", ha dicho la consejera, como la coordinación del porcentaje de IRPF para temas sociales para 2018.

"Las CCAA deberíamos saber con cuánto dinero contamos y cuál va a ser el procedimiento", ha insistido.

Además, ha recordado la urgencia de resolver las dificultades en la aplicación del bono social para los consumidores vulnerables.

En ello ha coincido la consejera de Servicios y Derechos Sociales de Asturias, Pilar Varela, quien ha insistido en que en la reunión preguntará qué ha pasado con el informe sobre la financiación de la Dependencia.

"El informe dice que el sistema requiere de una financiación diferente porque las comunidades estamos asumiendo el 80 % del coste de atención a los dependientes y el Gobierno entre el 17 % y el 20 %", ha resaltado.