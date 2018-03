La Guardia Civil sigue la búsqueda del niño desaparecido sin apoyo aéreo por temporal

Níjar (Almería), 1 mar (EFE).- La Guardia Civil continúa al frente del dispositivo de búsqueda que intenta localizar al niño de 8 años desaparecido el martes en Níjar (Almería), aunque en esta ocasión sin medios aéreos debido al viento y lluvia que durante todo el día ha estado presente en la zona.

"Los dispositivos y los medios con los que contamos son los mismos que ayer. A diferencia del helicóptero, que por la climatología no nos iba a ayudar mucho y lo hemos descartado de momento", ha indicado a los periodistas el portavoz de la Comandancia de Almería, David Domínguez.

Ha insistido en que el instituto armado trabaja en "todas las hipótesis" y no descarta nada "porque como no tenemos indicios a ciencia cierta de lo que haya podido pasar, no queremos cerrar ninguna posibilidad".

Aunque ha reconocido que en paralelo se está llevando a cabo una investigación que está declarada bajo secreto de sumario y que de momento no ha dado resultados, ha asegurado que los principales esfuerzos se centran en el dispositivo de búsqueda del menor.

Sobre la posibilidad de una desaparición forzosa que baraja la familia del niño, ha afirmado que no se descarta, pero ha recordado que "a lo largo de toda la jornada de ayer y de las primeras horas de la jornada de hoy, hemos visto que desgraciadamente por redes sociales y en grupos de WhatsApp se van emitiendo bulos e informaciones incorrectas que no nos ayudan en nada en el dispositivo de búsqueda y provocan un daño mayor a la familia".

El dispositivo partió desde el mismo punto de la desaparición y a partir de ahí ayer se fue ampliando hasta los 800 metros a la redonda.

El portavoz de la Guardia Civil ha indicado ayer el número de voluntarios superó los 150, aunque esta mañana se ha notado un descenso, quizás porque es un día laborable, pero a medida que pasa la jornada se van incorporando más personas.

Ha subrayado que una de las especialidades que se ha activado para el dispositivo ha sido el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), los buzos de la Guardia Civil, para poder buscar en balsas y pozos.

La meteorología también ha provocado en la jornada de este jueves que sea imposible utilizar el dron que la Policía Local de Níjar ha puesto a disposición del dispositivo y que ayer voló con una cámara térmica.