El psoe pide bajar el precio de medicamentos que quedaron fuera del sns

1/03/2018 - 18:24

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El PSOE registró este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno que adopte las medidas pertinentes para bajar el precio de los medicamentos que se retiraron en 2012 de la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que desde entonces han experimentado "un incremento desorbitado".

El portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, denunció que "por la dejadez del Ministerio de Sanidad los precios de estos medicamentos han crecido de una manera desorbitada, algunos de ellos hasta el doble y el triple de su precio en el año 2012".

Y es que para el PSOE "es necesario tener en cuenta que no solamente las pensiones no suben lo que deberían, sino que además los pensionistas tienen que pagar mucho más por lo que antes no pagaban".

Según sus datos, los mayores son hoy un 20% más pobres "que cuando Rajoy llegó al Gobierno", porque "les han subido prácticamente todo".

(SERVIMEDIA)

01-MAR-18

GIC/caa