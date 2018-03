Las Hortichuelas, una localidad volcada en la búsqueda del pequeño Gabriel

Almería, 1 mar (EFE).- El frío, el viento y la lluvia no han frenado a los voluntarios que desde el pasado martes por la noche buscan a Gabriel Cruz, el pequeño de ocho años que desapareció en Las Hortichuelas, Níjar (Almería), cuando se dirigía a casa de la prima de su abuela para jugar con los nietos de ésta.

Cientos de personas han pasado por esta pequeña barriada desde entonces para intentar dar con una pista que permita localizarlo, aunque la familia cree que ha desaparecido de forma forzosa. "No se ha podido perder, no ha podido ir a la montaña, no es miedoso pero es prudente", subraya Patricia Ramírez, madre del menor.

En el mismo camino de tierra que une los escasos cien metros que separan la casa de la abuela paterna y la de la prima de ésta, el camino en el que se esfumó Gabriel, Patricia ha destacado que el niño "conoce la zona perfectamente, desde pequeño".

La progenitora está segura de que alguien está detrás de la desaparición y se ha dirigido directamente a esta persona para prometer que no habrá "represalias" por parte de la familia.

"Lo único que tiene que hacer es montarlo en un coche y dejarlo en un centro comercial, en la vía pública", ha reclamado ante los medios, asegurando que está convencida de que el menor está vivo porque "es muy especial, a Gabriel es imposible hacerle daño".

Mientras Patricia realiza estas declaraciones, su exmarido, Andrés Cruz, realiza una nueva batida por la zona junto a familiares y amigos. Gabriel se encontraba con él en casa de la abuela paterna pasando los días libres del puente del 28-F cuando desapareció.

Aunque la abuela del niño fue la primera en darse cuenta de su ausencia cuando fue a recogerlo, Andrés inició junto a sus allegados el rastreo y junto a unos amigos reunió 10.000 euros para ofrecer una recompensa a quien ayude a dar con el paradero del menor.

Sobre las ocho de la noche del martes, cuando ya no quedaban casas de amigos en las que buscar a Gabriel, la familia alertó al 112 de Andalucía, que movilizó a la Guardia Civil, la Policía Local, a la Unidad Adscrita a la Junta del Cuerpo Nacional de Policía, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), y al Grupo de Emergencias Andalucía (GREA).

Se iniciaba así un dispositivo que ha recorrido los desérticos paisajes del parque natural Cabo de Gata Níjar sin resultado por el momento.

El dispositivo partió desde el mismo punto de la desaparición y a partir de ahí ayer se fue ampliando hasta unos 800 metros a la redonda, según ha confirmado esta mañana David Domínguez, portavoz de la Comandancia de Almería.

Un puesto de mando avanzado coordinado por el 112 dirige las batidas asignando sectores balizados por GPS a miembros de Protección Civil de diferentes pueblos, bomberos y voluntarios que empapados y movidos por el fuerte viento han revisado cada rincón y mirado bajo cada matorral.

Por parte de la Guardia Civil, han participado en esta jornada agentes de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Almería, Usecic, perros de búsqueda y rescate y buzos del GEAS, aunque hoy no se ha contado con un helicóptero o drones debido al adverso clima.

Mientras, la barriada continúa abatida y sin creerse lo ocurrido y muchos ubican un vehículo, una furgoneta blanca, en el lugar de los hechos a la hora en la que Gabriel dejó la casa de su abuela.

Así lo ha señalado un familiar de los padres, que consideró "rara" la presencia de este vehículo, y también Consuelo, una vecina que asegura haber escuchado un "portazo" a esa hora.

La Guardia Civil sin embargo trabaja en "todas las hipótesis" y no descarta nada, ya que en paralelo a la búsqueda se está llevando a cabo una investigación que está declarada bajo secreto de sumario.

Así lo demuestra que parte de los guardias civiles están registrando una por una las viviendas de este barrio en el que hasta el cielo parecer llorar hoy por la desaparición de Gabriel.