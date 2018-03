El PSOE lanza una reforma legislativa de "respuesta total" al Pacto de Violencia de Género por la inacción del Gobierno

2/03/2018 - 14:01

La secretaria Federal de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha presentado este viernes en rueda de prensa una iniciativa que el Grupo Socialista registrará en el Congreso en próximas fechas y que persigue dar "una respuesta total" al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsando ya una parte de las reformas legislativas que prevé ante la inacción del Gobierno.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Estamos cansadas de esperar que el Gobierno esté al principal tema que nos preocupa. No somos otra cosa que la alternativa a un gobierno que no ha querido dedicar estos meses, que ya son cinco, a las reformas legislativas y a poner en lo alto de la mesa la disponibilidad de los fondos (previstos en el pacto)", ha señalado en rueda de prensa.

Se trata, según ha detallado, de un proyecto de ley de medidas urgentes para la aplicación del Pacto de Estado que incluye, en primer lugar, la disposición de los 200 millones de euros correspondientes a 2018 y que según lo acordado por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre, el Ejecutivo debería liberar al margen de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

El PSOE urge a aprobar un decreto ley con ese crédito extraordinario de 200 millones, de los que la mitad sería para las comunidades autónomas y los ayuntamientos para la articulación de las medidas que son de su competencia. El resto, sería para a aumentar en un 20% el presupuesto del observatorio y a dotar de forma extraordinaria, con 80 millones de euros, a los ministerios afectados.

"Si un gobierno de un país como España, con el PIB que tiene, con la cifra total de presupuestos que maneja cada año, no tiene 200 millones para violencia de género, de verdad que me falta vocabulario, sobre todo cuando no hace ni ocho días hemos rescatado las autopistas con 2.000 millones de euros", ha denunciado Calvo, para incidir en que esa partida es un compromiso del Gobierno: "¿Para qué firmó el Pacto?", ha planteado.

DEJA FUERA EL RÉGIMEN DE VISITAS Y CUSTODIAS

En cuanto a las reformas legislativas, Calvo ha explicado que su proposición de ley toca los grandes bloques que prevé el pacto a excepción de uno, el Código Civil, porque entiende que para tocar asuntos como el régimen de visitas a los hijos de los hombres sentenciados por violencia de género "se requiere una reflexión conjunta con el resto de grupos de la Cámara".

"Nos reservamos la reforma del Código Civil porque afecta a la suspensión de derechos en algún caso de manera muy importantes, a hombres sentenciados por violencia de género en en regimen de visitas de sus hijos y creemos que es un tema en el que hace falta que volvamos a hablar todos los griupos parlamentarios. La volveremos a llevar pero abierta a un debate", ha asegurado.

Todas las reformas que propone el PSOE tienen carácter ordinario salvo la modificación de la Ley del Poder Judicial, que es orgánica; un texto en el que prevé introducir "todas las medidas del pacto en formación, ascenso, criterios de trabajo de la judicatura, la magistratura y el Ministerio Fiscal" a fin de "que la Administración de Justicia trabaje con crietrios de interpetación correctos de género para interpretar la violencia, poder tratarla procesalmente y emitir pronunciamientos justos".

Asimismo, se propone una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que devolvería las competencias en violencia de género a los consistorios, enmiendas a la Ley del Deporte que está en tramitación también en línea con las medidas del pacto y reformas en el ámbito educativo para contemplar, por ejemplo, que no se tenga en cuenta el rendimiento académico de los niños y niñas hijos de víctimas de violencia de género.

"Pedimos a la Mesa de la Cámara que le de prioridad porque esto no es otra cosa que responder a un voto que emitimos el 28 de septiembre, en el que nos comprometíamos delante de la sociedad a intentar parar esto (la violencia machista) por todos los medios", ha destacado Calvo, quien ha incidido en que el PSOE toma esta determinación "por lealtad, pero lealtad a las mujeres de este país y a las víctimas que quedan detrás".