Carmen Calvo, sobre la huelga feminista: "Las mujeres de este país queremos respuestas"

2/03/2018 - 14:28

La responsable de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que este 8 de marzo va a ser "único" y ha reconocido estar "emocionadísima" por una movilización cívica a la que no habría dado crédito si se lo hubieran contado hace dos meses o años.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Tenemos un objetivo común, decirle a este país que se ha acabado, que no podemos sacar cifras y cifras y estadísticas como si no pasara nada, que ya no nos anestesia nada, que las mujeres de este país queremos que nos den respuesta a situaciones que tenemos planteadas", ha sentenciado.

Según ha afirmado, participará en la huelga feminista, en la que el PSOE respalda los paros de dos horas convocados por los sindicatos mayoritarios, y lo hará pese a que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, piense que las mujeres no están como para perder dinero ese día.

"Ya sé que a Hernando no le gusta que pierda dinero, se preocupa por mí y porque pierda dinero sólo el 8 de marzo, que ya le podía preocupar a Hernando y al PP la de dinero que pierden las españolas en la brecha salarial y en la desigualdad laboral. Que no se preocupe, que perderé mi dinero porque naturalmente voy a parar. Estoy emocionadísima del 8 de marzo, tan emocionada que no me lo va a enturbiar nadie", ha añadido.