País vasco. once euskadi convoca los premios solidarios 2018

2/03/2018 - 14:18

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

ONCE Euskadi ha convocado los Premios Solidarios 2018, cuyo jurado ha sido constituido en una reunión mantenida hoy, y ha fijado el plazo de presentación de candidaturas hasta el 13 de abril.

Los premios se otorgarán a personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales del Grupo Social ONCE y el Tercer Sector.

Las candidaturas son públicas y abiertas y se podrán enviar antes del 13 de abril al Consejo territorial de la ONCE Euskadi ('ctpaisvasco@once.es') aportando la documentación que se estime oportuna para la valoración del jurado.

En total se otorgan cinco categorías de premios: A la institución, organización, entidad, ONG; al programa, artículo o proyecto de comunicación; a la persona física de la comunidad autónoma que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria; a la empresa, y al estamento de la Administración Pública que destaque por desarrollar programas y proyectos en materia de discapacidad, rehabilitación, inclusión o accesibilidad universal.

El jurado de los 'Premios Solidarios 2018' está constituido por Imelda Fernández, consejera general de la ONCE; Javier Domínguez, presidente del Consejo Territorial de ONCE Euskadi; Juan Carlos Andueza, delegado territorial de ONCE Euskadi; Jon Insausti, concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián; Mikel Malkorra, presidente de Edeka; Pablo González, presidente de Sareen Sarea; Lourdes Pérez, subdirectora de 'El Diario Vasco', e Itxaso Martín, jefa de Informativos de Euskadi Irratia.

02-MAR-18

