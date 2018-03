Díaz aboga por no mantener el 'status quo' en la financiación autonómica y pide que no se rija por la ordinalidad

2/03/2018 - 14:45

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha mostrado partidaria este viernes de que no se mantenga el actual 'status quo' en materia de financiación autonómica y, por tanto, ha reivindicado que el nuevo modelo no se rija por el principio de ordinalidad, ya que, a su juicio, no es justo que "las comunidades más ricas reciban más y las que no lo son reciban menos".

HUELVA, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta durante su intervención durante el acto de conmemoración del XXV aniversario de la Universidad de Huelva, donde Díaz ha reiterado la importancia de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Ha hilado su discurso con las palabras de la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, que ha reivindicado que "no haya universidades de primera y de segunda". Así, la presidenta autonómica ha remarcado que comparte esta postura porque no es justo que "las universidades más grandes, por su volumen o por su historia reciban más recursos que las que nacieron al calor de una conquista social y de la voluntad política de entonces".

Tras remarcar que la Universidad ha participado en el debate sobre el modelo de financiación autonómica, Díaz ha asegurado que comparte que ahora hay "más seguridad" que hace unos años "fruto de que hacemos las cosas razonablemente bien". Por ello, ha indicado que esa misma reivindicación que se hace desde las universidades la hace para los ciudadanos porque "no se puede mantener el actual status quo" en materia de financiación.

"Todos tenemos derechos a recibir aquellos que merecemos para la igualdad al margen de nuestro tamaño y yo defiendo que el principio que rija el modelo de financiación no sea el de ordinalidad porque las comunidades más ricas no tienen derecho a recibir más". En su opinión, "un país que merezca la pena se tiene que construir desde la igualdad" porque "si no la convergencia nunca no será real".

Por último, Díaz ha sostenido que "habrá que premiar el talento, esfuerzo y el compromiso de quienes han hecho las cosas bien", de manera que "se garantice en el futuro que vivamos donde vivamos tengamos igualdad en el acceso a los servicios públicos" y los ciudadanos, a quien "no lo haga bien, se lo tienen que demandar democráticamente en las urnas".