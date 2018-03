Calvo: El 8 de marzo será un "no rotundo" de las mujeres a un país que no responde

Madrid, 2 mar (EFE).- La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha valorado que "se va conformando un 8 de marzo único", que significará "un no rotundo de las mujeres de este país a una democracia que no les responde" y "un no rotundo de todos los hombres que quieran acompañar porque esto no les parece razonable".

En rueda de prensa, Calvo ha Calvo ha asegurado que las mujeres y los hombres del PSOE secundarán el paro y ha subrayado que el objetivo no puede ser otro "que salga muy bien".

La representante socialista ha incidido en que se trata de la primera vez que en España se plantea un 8 de marzo de estas características y que "lo importante es el objetivo que vamos a cubrir ente todas y todos".

Calvo ha ironizado sobre el hecho de que al portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, "no le gusta que pierda dinero" porque vaya a secundar el paro y ha considerado que "ya le podría preocupar" el PP "el dinero que pierden las españolas en la brecha salarial y en la desigualdad laboral".

"Perderé mi dinero porque voy a parar", ha dicho Calvo, quien ha recalcado que tiene "suficientes años como para estar emocionadísima con el 8 de marzo" .

"Estoy tan emocionada que no me lo va a enturbiar nadie, tenemos un objetivo común que será decirle a este país que se ha acabado, que no podemos sacar cifras y cifras y estadísticas, y como si no pasara nada, que ya no nos anestesia nada, que queremos que nos den respuestas", ha concluido la secretaria de Igualdad.