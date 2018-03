El subdelegado anuncia un "cambio de estrategia" para buscar a Gabriel de forma "más selectiva"

3/03/2018 - 14:32

El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha anunciado este sábado un "cambio" en la estrategia de búsqueda del pequeño Gabriel Cruz, el niño de ocho años al que se le perdió la pista el pasado martes en el paraje de Las Hortichuelas del municipio almeriense de Níjar, para realizarla de forma "más selectiva".

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

García Lorca ha realizado este anuncio en Huércal-Overa (Almería), donde ha recibido un reconocimiento del Ayuntamiento en un acto por el 350 aniversario exención de villazgo de este municipio, y en declaraciones a los periodistas junto al teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Hernández Mosquera, responsable de las investigaciones, ante el que ha subrayado que se han dispuesto "todos los esfuerzos materiales y humanos posibles, como nunca", para tratar de averiguar lo ocurrido en este caso, y con la implicación de la sociedad.

No obstante, el subdelegado ha reconocido que hasta el momento los resultados "no son satisfactorios", y sigue sin haber "datos del paradero del niño", por lo que, "transcurrido el tiempo, y teniendo en cuenta que hay varias líneas de investigación abiertas diferentes, y en algunos casos paralelas pero no coincidentes, vamos a hacer un cambio en la estrategia, y cambiar de una búsqueda masiva, como lo estamos haciendo, con participación de población, a una mucho más selectiva, en función de indicadores de investigación, con personal especializado".

Por su parte, el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Hernández Mosquera, ha aclarado que hay "dos escenarios" abiertos desde el inicio de la búsqueda, siendo uno de ellos la búsqueda "donde se le vio la última vez" al menor, en la población de Las Hortichuelas, donde desde el primer momento y especialmente a partir del pasado miércoles, 28 de febrero, hay un dispositivo de búsqueda que "se ha ido incrementando".

Ha explicado que ya se han batido "todas las zonas lógicas por donde un niño de las circunstancias de Gabriel podría haber transitado", si bien se seguirá realizando esa batida a lo largo de este sábado y este domingo, día en el que "posiblemente intentemos hacer una reconsideración de la búsqueda", según ha confirmado el representante de la Benemérita, que ha aclarado que se continuará la búsqueda, "pero con más personal de profesionales por la zona".

TODAS LAS LÍNEAS "ABIERTAS"

El teniente coronel ha aclarado también que "todas las líneas de investigación" que se abrieron desde el primer momento sobre este suceso "siguen abiertas", y se ha referido también a la detención de una persona que tenía una orden de alejamiento respecto a la madre del menor que habría quebrantado "en las horas en las que se producía la desaparición del menor".

El teniente coronel ha explicado que este hombre ha ingresado ya en la cárcel sin pasar a disposición judicial "porque tenía varios quebrantamientos de condena" anteriores al último "ya pendientes".

Hernández Mosquera ha realizado un llamamiento "a la calma" ante la "rumorología" que ha sido "una tónica en estos días", y no ha querido hablar "sobre las cuestiones de investigación", porque todas las líneas "están bajo secreto de sumario", según ha recordado, no sin confirmar que "en la zona donde desapareció" el pequeño "lógicamente han aparecido multitud de restos", y "todos se analizan".

El subdelegado ha querido remarcar el "interés muy especial" manifestado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, por que este caso "se resuelva con las mejores condiciones posibles y a la mayor rapidez", pero es un caso "complejo" y de "muy difícil resolución", por lo que ha pedido "un poco de comprensión y paciencia", y "dejar trabajar a la investigación".

García Lorca ha enfatizado que "la investigación estará abierta hasta que tengamos un resultado fehaciente", pero ha insistido en pedir "un poco de cordura" y que "se evite culpabilizar a personas que a lo mejor no tienen nada que ver con el tema".