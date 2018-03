Cayetana Álvarez de Toledo genera una gran polémica con su opinión sobre la huelga feminista

Cayetana Álvarez de Toledo, en una imagen de archivo

La exdiputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo se ha pronunciado este fin de semana acerca de la huelga de mujeres convocada el próximo jueves 8 de marzo para reivindicar la igualdad de género en España.

En palabras publicadas en ElDiario.es, Álvarez de Toledo califica esta huelga como "un disparate" y ve "delirante" el texto en el que se recogen sus premisas. "Yo no quiero que hablen en mi nombre", lamenta, considerando que "no soy parte de un colectivo homogéneo, no nacemos víctimas las mujeres y no todos los hombres son agresores y violadores en potencia".

"Vivimos una etapa extraordinaria para las mujeres", añade, asegurando que los convocantes "tratan a las mujeres como menores de edad", obviando que "somos adultas, tomamos nuestras decisiones".

Cayetana lamenta que se haya convocado "una huelga de cuidados", lo que implicaría "dejar de cuidar ese día a nuestros viejecitos, a nuestros dependientes y a nuestros niños", algo que observa como "un disparate".

Apela a los motivos biológicos

"¿Por qué las mujeres se dedican más a determinadas tareas que los hombres? ¿Solamente porque nos imponen ser maestras o ser enfermeras? ¿De verdad? ¿Estamos obligadas por los hombres a ser enfermeras o ser maestras? ¿De verdad la sociedad heteropatriarcal occidental es una especie de tiranía que obliga a las mujeres a dedicarse a tareas más dedicadas a la persona, y a los hombres tareas más dedicadas a las cosas?", se pregunta.

Álvarez de Toledo reflexiona que "está biológicamente demostrado que los hombres tienden, se ocupan más, les interesan más las cosas, y a las mujeres más las relaciones con las personas".

"Los hombres van más a las cosas, por eso hay más ingenieros hombres que ingenieras, y por eso hay más enfermeras y maestras de infantil, por ejemplo, mujeres, que hombres", añade, explicando que "esto no viene impuesto por un sistema tétrico, terrorífico y opresor".

Cayetana continúa asegurando que las mujeres "llevamos dentro bebés, y los hombres no los lleváis dentro, y por más que nos empeñemos las mujeres en que los hombres los llevéis, no los vais a llevar dentro", lo que causa que "nosotras tenemos unas decisiones muy difíciles que tomar en nuestra vida", que en su opinión es algo que "no lo ha impuesto el heteropatriarcado", toda vez que pide que "no neguemos la biología para imponer la ideología".

Cree que muchas mujeres "prefieren el trabajo temporal"

En cuanto a la brecha salarial, la exdiputada cree que "la diferencia es menor de lo que dicen" y argumenta que uno de los motivos a los que se debe son las "decisiones que tomamos las mujeres también de qué tipo de trabajo queremos", poniendo el ejemplo de Holanda, donde hay "altas tasas de trabajo temporal de mujeres", en su opinión porque "prefieren el trabajo temporal porque les permite tener tiempo con sus hijos, y las mujeres priorizan eso en general por encima de sus maridos hombres".

"Aceptemos que esas mujeres que escogen eso no son falocéntricas, ni masoquistas, ni machistas", demanda, asegurando que esta es una postura "del victimismo", algo que considera "uno de los graves problemas contemporáneos, porque está vinculado a la infantilización de la sociedad y es el ingrediente esencial del nacionalismo y del populismo".