La Guardia Civil insta a esperar el análisis para conocer si la camiseta es de Gabriel

Níjar (Almería), 4 mar (EFE).- El teniente coronel de la Comandancia de Almería, José Hernández Mosquera, ha incidido hoy en que sólo los análisis de la camiseta hallada junto a una depuradora de Las Negras, Níjar (Almería), permitirán concluir si es del niño de 8 años desaparecido en la barriada nijareña de Las Hortichuelas.

"La confirmación nos la dirán los análisis, como es lógico. De momento hay un reconocimiento por parte de un miembro de la familia, nos quedamos con esa parte como certera pero tenemos que hacerle un análisis para darla por buena y para que esto también nos lleve también hacia una línea de la investigación", ha dicho en declaraciones a los medios en Las Negras.

Al ser interpelado por las declaraciones de la portavoz de la familia, Rocío Muñoz, quien esta mañana ha señalado que Ángel Cruz, el padre del niño, pudo identificar la prenda como perteneciente a su hijo debido a los "nervios y la desesperación", el teniente coronel ha incidido en que "la certeza nos la darán los frutos de los análisis", cuya duración no ha podido concretar.

Mosquera, que ha confirmado que se trata de una camiseta interior de niño, por otro lado ha desmentido que hayan sido localizadas otras prendas durante la jornada de búsqueda del sábado.

"No, no se han encontrado. Hubo ayer un pequeño avistamiento, se piensa que una cosa roja, en principio podría ser una sudadera o una prenda pero no, es un bidón, un trozo de bidón de plástico rojo", ha concretado.

Hernández Mosquera ha señalado que continúan en la zona "los mismos dispositivos". "Es verdad que en esta ocasión un poquito más centrado en el día de hoy en, por parte sobre todo de cuerpos y fuerzas de seguridad, porque es una labor muy técnica la que estamos desarrollando, en el lugar en el que se encontró la camiseta", ha manifestado.

Ha subrayado que en este punto está trabajando "ahora mismo" personal de la Policía Judicial y "especialistas también de los GEAS, de los buzos de la Guardia Civil, para drenar unas balsas que están al lado y descartar".

"El resto sigue todas las líneas y seguimos batiendo zonas con personal voluntario, con personal profesional que continua aquí en la zona y esperemos que también continúe", ha añadido.

Ha revelado que tanto hoy como el resto de días los padres de Gabriel Cruz, desaparecido el martes, han acudido a la Comandancia de Almería, y ha subrayado que para el Instituto Armado el contacto con los progenitores es "fundamental".

"En cualquier desaparición mantener informada a la familia es para nosotros un requisito básico. Muchas veces de las que van es simplemente para tener un punto de encuentro para comentar alguna cosa, algunas veces a profundizar más", ha detallado.