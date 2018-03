Día mujer. la onu dedica el 8 de marzo a los derechos de las mujeres rurales

4/03/2018

ONU Mujeres ha puesto el acento en los derechos de la población femenina del ámbito rural por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Considera que esa jornada "es una oportunidad para transformar este impulso en medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos" y reconocer a las activistas "que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que estas desarrollen su pleno potencial".

En un comunicado, ONU Mujeres explica también que, haciéndose eco del tema prioritario del próximo 62º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer también presta atención a los derechos y el activismo de las mujeres rurales, que constituyen más de una cuarta parte de la población mundial y la mayoría del 43 por ciento de las mujeres de la fuerza laboral agrícola mundial.

Pese a que estas mujeres "cultivan las tierras y plantan semillas para alimentar a las naciones" y "garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y generan resiliencia" ante el clima, "en prácticamente todas las medidas de desarrollo las mujeres rurales quedan rezagadas frente a los hombres rurales o las mujeres urbanas", denuncia la organización.

TRIPLE DISCRIMINACIÓN

En este contexto, la presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), la diputada manchega Carmen Quintanilla, dijo en una entrevista a Servimedia que las mujeres con discapacidad que viven en el ámbito rural se enfrentan a una "triple discriminación". La parlamentaria hizo estas declaraciones en el marco del convenio que su organización ha firmado recientemente con Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo.

El objetivo de este convenio, destacó Quintanilla, "es integrar en el mundo del empleo a las mujeres con discapacidad. Es un paso adelante en los 36 años que tiene de vida Afammer. Es hacer especial hincapié en la vulnerabilidad que tienen las mujeres con discapacidad en el mundo rural".

El acuerdo se ha impulsado, precisamente, en puertas del Día Internacional de la Mujer, una nueva oportunidad para resaltar, dijo, el ejemplo de la labor de la ONCE y su fundación en la integración de las personas con discapacidad y, en concreto, de las mujeres.

"Cuando he hablado en instituciones internacionales he puesto el ejemplo de la ONCE", subrayó la presidenta de las mujeres rurales, porque esta organización "entendió en un momento determinado que el empleo era la salida para personas con discapacidad".

"Para mí es un honor poder firmar este convenio", agregó la presidenta de Afammer, confederación que tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. "El empleo es la puerta abierta a la integración", añadió.

CURSOS DE FORMACIÓN

Quintanilla explicó, asimismo, que esa colaboración permitirá que las mujeres con discapacidad puedan participar en los cursos de formación que la confederación impulsa en numerosos lugares de España. Estos cursos están enfocados al liderazgo y empoderamiento de la población femenina rural y en los organizados en 2017 participaron unas 15.000 mujeres. El 60% de ellas, según el seguimiento que se les hace en Afammer, "entran en el mundo del empleo".

Este convenio con Afammer se enmarca en la labor que viene realizando la Fundación ONCE, ya que a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, desarrolla programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Inserta, a través de múltiples iniciativas formativas, proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

