La Fundación Mutua Madrileña dona la recaudación de sus conciertos a cuatro ONG elegidas por sus mutualistas

5/03/2018 - 13:03

La Fundación Mutua Madrileña donará el total de la recaudación obtenida en los conciertos organizados en 2017 a las cuatro ONG elegidas por sus mutualistas a través del portal www.fundacionmutua.es. En total, destinará más de 67.000 euros a desarrollar diferentes proyectos de estas entidades sin ánimo de lucro.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Un año más, la Fundación Mutua Madrileña animó a sus mutualistas a elegir los cuatro proyectos, dos enfocados a adultos y dos a la atención de niños, a los que se destinará la recaudación íntegra de más de una treintena de conciertos clásicos y familiares celebrados el pasado año, según señala la entidad.

Las ONG más votadas recibirán el mismo importe, en este caso, cerca de 16.800 euros. Se trata de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN), la Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI) de Madrid, la Asociación Síndrome de Down Ourense y la Asociación Arca de Noé de Valencia.

Las ayudas económicas concedidas por la Fundación Mutua Madrileña a estas cuatro entidades irán destinadas al desarrollo de proyectos específicos de cada una de las organizaciones escogidas.

En concreto, la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN) trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral y la de sus familias. La aportación recibida irá dirigida a su programa de atención, estimulación y tratamiento para mejorar o mantener los niveles de autonomía y favorecer la normalización de la realidad de la población con daño cerebral mayor de dieciocho años. Así, veinte personas recibirán dos sesiones de fisioterapia semanales.

En cuanto a la Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite - ADISLI (Madrid) trabaja para defender el derecho a la inclusión educativa, social y laboral de las personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite. La financiación irá destinada a su programa 'Ruta al Empleo', cuyo fin es capacitar y formar a un grupo de diez personas con IL y DIL para que actúen como facilitadores y apoyen a otras personas con IL y DIL en su proceso de búsqueda de empleo e inserción laboral.

Respecto a la Asociación Síndrome de Down Ourense, busca mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y la de sus familias por lo que la aportación económica se destinará a apoyar la inclusión educativa de los alumnos con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales en centros reglados. En concreto se podrá ayudar a veinte niños, a sesenta personas de su unidad familiar y a dieciséis centros escolares.

Por último, la Asociación Arca de Noé (Valencia) trabaja en la protección de menores con elevados índices de analfabetismo, de familias con dificultades económicas y problemáticas relacionadas con la falta de formación, la precariedad de la vivienda, etc. La colaboración irá a su proyecto de mejora del éxito escolar de alrededor de cien menores en riesgo social del barrio de Nazaret (Valencia).