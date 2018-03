Un espectáculo de títeres para niños rompe los estigmas que acompañan a los refugiados

Barcelona, 5 mar (EFE).- Un espectáculo de títeres, cuyos protagonistas son un niño refugiado recién llegado a una clase y una pelota mágica de fútbol, muestra a niños de entre 4 y 8 años algunos de los valores del deporte para intentar romper con los estigmas que acompañan a los refugiados y transmitirles principios como el respeto a la diversidad, la humildad, y la solidaridad.

El espectáculo forma parte de un programa de colaboración entre la Fundación del FC Barcelona y la Cruz Roja para educar a los niños en valores como el respeto a la diversidad, el compromiso, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la humildad y la solidaridad, ha explicado hoy durante la presentación del taller el vicepresidente primero del FC Barcelona y de la Fundación Barça, Jordi Cardoner.

Un centenar de alumnos de P5 y de segundo de primaria de la escuela Pau Romeva de Barcelona han sido los espectadores del espectáculo de títeres "Tant se val d'on venim" (No importa de dónde venimos), que se representará en 25 puntos diferentes de Cataluña.

El espectáculo de títeres relata la llegada a la escuela de un niño nuevo llamado Zer, procedente del país imaginario Tric Trac de Trac del Sur, de donde ha huido junto a su familia porque "en la piel tienen unas pecas verdes que los hacen diferentes".

En la clase, Zer se encontrará con la otra protagonista del relato, una pelota mágica de fútbol llamada Ziga-Zaga que interactúa con todos los niños y a la que acecha el miedo de no gustar a Zer y que no éste no quiera jugar con ella, lo que no ocurre.

El nuevo alumno es muy bien recibido por todos de niños, quienes para dar la bienvenida a Zer, que no sabe hablar catalán y se muestra muy tímido, han preparado varias sorpresas como una fiesta, con pastel y globos, un partido de fútbol y le han confeccionado una bufanda, ya que han descubierto en la biblioteca que "un viento muy fuerte afecta al país de procedencia de Zer".

Pablo y María, dos niños de la clase, han buscado información sobre Tric Trac de Trac del Sur, siguiendo las indicaciones de su profesora, que les ha comunicado que "cuanta más información tengamos, mejor le recibiremos".

Durante el espectáculo, de veinte minutos de duración, los alumnos de la escuela Pau Romeva han estado muy atentos, han interactuado con los títeres y, al final, como parte de la programación didáctica del taller, han contestado a preguntas y han formulado algunas como ¿Por qué la pelota teme no gustar al niño?, ¿Por qué Zer se tapa con la bufanda? o ¿Qué hacen Cruz Roja y la Fundación del Barça con los refugiados?.

Los alumnos podrán seguir trabajando tanto en la escuela como en casa el material didáctico que acompaña a la obra y que se basa en fomentar los valores de amistad, respeto, empatía, humanidad, generosidad, paz, diversidad y convivencia.

Tras la representación, el presidente de Cruz Roja en Cataluña, Antoni Aguilera, ha explicado que la obra "ayuda a ponerse en la piel de las personas recién llegadas, y durante un rato hace entender las problemáticas que éstas deben afrontar al llegar a un nuevo país".

Además, "el valor de una pelota mágica de fútbol demuestra cómo el deporte, en tanto que lenguaje universal, facilita la integración de las personas en la sociedad", ha coincidido con Jordi Cardoner.

Ambas entidades han apostado por el uso de los títeres "como herramienta comunicativa potente", han señalado representantes de ambas instituciones.

En otros países los títeres "se utilizan más habitualmente que aquí en el proceso de adquisición y transmisión de valores humanitarios" con la finalidad de "promover el aprendizaje y la puesta en práctica de actitudes y comportamientos para la convivencia de las personas refugiadas, previniendo conductas discriminatorias, xenófobas o racistas", han coincidido.