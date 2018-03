Expertas abogan por visibilizar a la mujer en el ámbito tecnológico, cuyo "poder transformador es incuestionable"

6/03/2018 - 13:37

Expertas en el ámbito del Data Science y de la tecnología abogan por visibilizar a la mujer en estos campos. "En los últimos años, los esfuerzos se han centrado en dar visibilidad a la mujer en la sociedad y en diferentes campos de actividad, pero ha llegado el momento de trabajar para fortalecer su impacto real en campos como el tecnológico, cuyo poder transformador es incuestionable", ha señalado la co-fundadora y CEO de Synergic Partners, Carme Artigas, que ha inaugurado este lunes la conferencia Women in Data Science (WiDS), celebrada en Espacio Fundación Telefónica (Madrid).

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La conferencia, de la Universidad de Stanford, ha reunido a destacadas mujeres del ámbito tecnológico, empresarial y académico para debatir sobre transformación digital y las últimas innovaciones y aplicaciones en Big Data que se están llevando a cabo en España, según informa la organización de la jornada.

El evento se desarrolló en torno a tres bloques temáticos. Durante el primero se introdujo una perspectiva técnica sobre las últimas innovaciones en Big Data y arrancó con la ponencia de la directora Estratégica de Google Cloud, Yolanda Lamilla, quien habló sobre cómo liderar la transformación tecnológica en Cloud.

A continuación, Emilly Stott, Go-to-Market (Health Moonshot) de Telefónica Alpha, explicó las posibles aplicaciones que el uso de datos plantea para la mejora de la salud: "El sistema sanitario en todo el mundo está experimentando una crisis, pero la analítica de datos demuestra que se puede paliar este problema". A su juicio, se están desarrollando modelos con los que se pueden reducir las enfermedades crónicas y "transformar millones de vidas a través de los datos".

El cierre de esta primera parte corrió de la mano de la Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, Asunción Gómez, que se centró en los principales retos y oportunidades que el 'deep learning' y las tecnologías semánticas ofrecen.

En el segundo bloque, tres expertas debatieron sobre los desafíos éticos y legales que el uso de datos puede generar. Así, la presidenta de Monsanto para Europa y Oriente Medio, Leticia Gonçalves, puso de relieve el valor estratégico del Big Data para la industria agraria, "una herramienta clave para la sostenibilidad de la producción global de alimentos al ayudar a los agricultores a hacer un uso más eficiente de sus recursos".

Posteriormente, la fundadora y presidenta de Inspiring Girls International, Miriam González, dio a conocer el trabajo que se está desarrollando desde esta iniciativa para inspirar a las niñas y adolescentes y fomentar en ellas el interés por carreras profesionales de todo tipo, incluyendo las científicas y tecnológicas.

"A los seis años ya vemos que niñas y niños identifican determinados trabajos con un género concreto, lo que puede condicionar su confianza y sus decisiones a la hora de definir su futuro profesional", explica. Asimismo, añade que "el único límite que debe tener una mujer es el de su esfuerzo, no el que la sociedad le diga". Por último, Aurélie Pols, Chief Visionary Officer & Co-founder of Competing on Privacy, analizó la perspectiva legal sobre el uso de datos personales.

La jornada finalizó con una mesa redonda sobre la transformación empresarial producida por estos avances tecnológicos, en la que la directora de Desarrollo Digital e Innovación de Grupo Merck, Paz Alvarado; la directora de Sistemas Analíticos y Big Data de Bankia, Diana Díaz Agrela; y la Project Manager Data Management & Analytics de Repsol, Belén Ruiz, compartieron con los asistentes su visión sobre el Data Science como disruptor del negocio y la importancia del Big Data para la transformación digital de sus empresas.

Por otro lado, durante el evento se hizo una mención de honor al equipo español mejor posicionado en el Datathon WiDS, un desafío analítico predictivo basado en el uso de datos reales, proporcionados por la Fundación Bill & Melinda Gates, que quedó en 14º posición sobre un total de 231 equipos a nivel global.