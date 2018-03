Discapacidad. el museo del prado y arte down entregan los premios del concurso fortuny

6/03/2018 - 13:53

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y el Museo del Prado han entregado los premios del Concurso de Pintura Fortuny, organizado por Arte Down y la pinacoteca, una iniciativa en la que artistas con síndrome de Down tenían que reinterpretar obras de la exposición de Mariano Fortuny que acoge El Prado hasta el próximo 18 de marzo.

Durante el acto, celebrado en el Claustro de los Jerónimos, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, entregó los galardones a los autores de las obras finalistas, en presencia de la directora gerente del Museo del Prado Difusión, Cristina Alovisetti, y la directora general de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, Elena Escalona.

Tras el reconocimiento, los jóvenes galardonados hicieron un recorrido por la exposición dedicada a Fortuny. Durante esta visita, los responsables del museo explicaron a los artistas con síndrome de Down las técnicas utilizadas por el autor para hacer las obras y ellos explicaron a los asistentes cómo las habían reinterpretado y en qué se habían basado para hacerlo. Los artistas pudieron elegir entre una selección de obras de Fortuny, como 'Desnudo en la playa de Portici', 'Fantasía sobre Fausto', 'Jardín de la casa de Fortuny', 'La reina María Cristina pasando revista a las tropas', 'Los hijos del pintor en el salón japonés', 'María Teresa de Madrazo y Madrazo', 'Malvas reales', 'Mar, al fondo el Vesubio', 'Marroquíes', 'Paisaje de Portici' y 'Un marroquí'.

En esta IV edición del Concurso de Pintura Arte Down-Museo del Prado se han presentado 65 candidaturas y, finalmente, las cuatro interpretaciones que han sido galardonadas han sido las de Jorge Bermejo, que hizo una reinterpretación del cuadro 'Mar, al fondo el Vesubio'; Rafa González Calderón, con su versión de 'Un marroquí'; la versión de 'Desnudo en la playa de Portici' de Carlos González Fraga, y la versión del cuadro 'Malvas reales' realizada por Begoña Urtasun.

Como parte de esta iniciativa, desde su puesta en marcha en 2012 las obras ganadoras son reproducidas en diversos productos de merchandising, como cuadernos, libretas o bolsas, entre otros, que se pueden adquirir en Tienda Prado, aunque el verdadero premio para los artistas con síndrome de Down es que el Museo del Prado les haga un hueco para que expresen su arte y les apoye para que sean capaces de desarrollar su creatividad.

Esta colaboración entre Museo del Prado y Down Madrid dura ya seis años. El concurso Fortuny se une a otros tres concursos que también consistían en la reinterpretación, por parte de jóvenes con síndrome de Down, de pinturas de grandes artistas a los que el Museo del Prado dedicaba un exposición temporal. En ediciones anteriores los participantes rindieron homenaje a artistas como el Bosco, El Greco o Goya.

