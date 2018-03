Educación. ciudadanos acusa al psoe de buscar "una excusa para reventar el pacto educativo"

6/03/2018 - 14:02

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Ciudadanos acusó hoy al PSOE de haber buscado "una excusa para reventar el pacto educativo", en referencia a que los socialistas abandonaran este martes las negociaciones al no garantizarse que se dedicará el 5% del PIB a educación.

Juan Carlos Girauta, portavoz de la formación naranja en la Cámara Baja, valoraba así que el PSOE abandonase este martes la subcomisión parlamentaria que trata de alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación.

Según Girauta, sería "muy lamentable" que los socialistas pongan en cuestión este acuerdo con un argumento que no se sostiene. A su juicio, no tiene sentido fijar un 5% del PIB para educación puesto que la riqueza del país es variable, al igual que el número de alumnos. En su opinión, el "sentido común" dice que "lo que hay que blindar" es el ratio de inversión por alumno y no un porcentaje del PIB.

Añadió que este criterio de "ratio por alumno" es algo que "entiende cualquiera", por lo que cabe concluir que "el PSOE no se ha levantado por eso, sino que ha buscado una excusa para reventar el pacto educativo". "El PSOE ya tenía intención de que este pacto fracasara", insistió.

A pesar del portazo de los socialistas, Girauta dijo que quería ser "optimista" sobre la posibilidad de llegar a un pacto educativo. Por este motivo, indicó que Ciudadanos buscará convencer al resto de partidos para que planteen unos "mínimos" en la negociación que sean "asumibles" por el resto, de manera que pueda llegarse a un acuerdo.

(SERVIMEDIA)

06-MAR-18

NBC/MML/caa