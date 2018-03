La ilustre y venerable hermandad de la negación de san pedro, de cuenca, en el cupón de la once

El XXV aniversario de la Hermandad de la Negación de San Pedro, de Cuenca, es el motivo del cupón de la ONCE del martes 27 de marzo.

El cupón ha sido presentado por Javier Martínez Eslava, director de la Agencia ONCE de Cuenca, y Alberto Perales López, consejero territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, acompañados por Ángel Mariscal Estrada, alcalde de Cuenca, y Juan Carlos Muñoz del Olmo, secretario de la Ilustre y Venerable Hermandad.

Esta Hermandad de la Negación de San Pedro es una de las más recientes fundadas en Cuenca. Surgió para recuperar un paso desaparecido en la Guerra Civil. La vestimenta de sus componentes está formada por la túnica morada y su escudo es una cruz recruceteada (cuatro cruces superpuestas), siendo la forma de cada cruz la de la Orden del Temple, en color morado.

La Semana Santa de Cuenca está declarada de Interés Turístico Internacional. Sus calles son un escenario idóneo para las diferentes procesiones. El origen de la tradición se remonta al siglo XVII, cuando se fundaron las primeras cofradías. Más de 30.000 personas participan en las diez procesiones que salen.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

