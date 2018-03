Día mujer. la once apoya el día internacional de la mujer en 5,5 millones de cupones

6/03/2018 - 15:14

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La ONCE dedica el cupón del jueves 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer. Cinco millones y medio de cupones apoyarán las reivindicaciones de dicha fecha.

El cupón ha sido presentado por Juan Carlos Morejón de Girón, delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia; Violante Tomas, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y Teresa Lajarín, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, acompañados por la Comisión de Mujeres e Igualdad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Región de Murcia.

El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, es una fecha que recuerda a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en igualdad con el hombre. La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX.

La ONCE, como institución socialmente responsable, pone especial atención en garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en todos los niveles y ámbitos de actividad de la organización. Por eso, creó el Observatorio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Consejo General, basado en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. Estas acciones impregnan transversalmente todas las actuaciones del Grupo Social ONCE en sus tres áreas ONCE, Fundación ONCE e ILUNION.

El Observatorio analiza, coordina e impulsa todas las acciones de la Organización y de la sociedad civil que se relacionan con ámbitos de igualdad, donde incorpora además la variable de la discapacidad de forma transversal en temas como el acceso a la información por parte de las víctimas; activación de protocolos específicos; formación de profesionales para atender los casos de mujeres con discapacidad; o la adaptación de recursos para víctimas con discapacidad, como son las casas de acogida.

Igualmente, desde las áreas del Grupo Social ONCE se trabaja en acciones específicas: Fundación ONCE ha lanzado varios videos de sensibilización de mano de la activista Mabel Lozano y ha puesto en marcha un programa Inserta de inserción laboral de mujeres con discapacidad víctimas de maltrato, con más de 500 mujeres atendidas; las empresas sociales ILUNION han abierto sus puertas laborales a estas mujeres; y la ONCE, por su parte, ha elaborado un video para identificar situaciones de acoso laboral y saber cómo actuar y trabaja en la puesta en marcha de la figura del agente de igualdad, impulsada en el último convenio colectivo y en el Plan de Igualdad.

A finales de 2017 trabajaban en el Grupo Social ONCE unas 70.000 personas, de las cuales en torno a un 44% (algo más de 30.000) son mujeres, muchas de ellas con discapacidad, cumpliendo con el principio de paridad de género; este hecho es también relevante en la composición del Consejo General, máximo órgano de la Institución, compuesto por 11 personas, seis hombres y cinco mujeres.

(SERVIMEDIA)

06-MAR-18

MAN/gja