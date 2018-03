La presidenta del CSIC se solidariza con la huelga feminista pero irá a trabajar por compromisos previos

6/03/2018 - 18:05

El CSIC crea esta semana un nuevo sello para premiar a los centros con mayor presencia de mujeres

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, primera mujer que ocupa este cargo en la historia de la institución, se ha solidarizado con la huelga feminista convocada este jueves, 8 de marzo, pero ha afirmado que irá a trabajar porque la repercusión que tendría cancelar su agenda sería "muy grande".

"Yo, a título personal, voy a trabajar, tengo compromisos previos que creo que la repercusión sería muy grande y tengo programada una serie de actividades y viajes que no puedo cancelar", ha señalado en declaraciones a Europa Press. Si bien, ha manifestado su solidaridad con la huelga feminista. "Me solidarizo con todas las mujeres que están luchando o reivindicando", apunta.

En todo caso, ha precisado que el CSIC no tiene "un posicionamiento institucional" con respecto a la huelga, pero que "se respeta y comprende" este "derecho de las personas".

A la presidenta del CSIC le parece "una buena idea" que se hagan parones laborales este jueves porque considera "necesario hacer fuerza" para "apoyar y defender la igualdad de oportunidades para la mujer y la igualdad profesional en todos los aspectos", así como "hacer visibles a las mujeres".

"Somos conscientes de que es necesario dar mayor visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos, y aunque no nos afecte tan directamente como en otros gremios, estamentos o instituciones, somos todas, las mujeres, las profesionales en general y, en este caso, las científicas", ha comentado.

EN EL CSIC "NO HAY BRECHA DE GÉNERO"

En este sentido, recalca que "en el CSIC no hay discriminación" ni "brecha de género en cuanto a sueldos". "Estamos en igualdad de oportunidades, en principio", asegura Menéndez, que dice que el CSIC es una institución "pionera" que cuenta con una comisión de Igualdad y con una asociación dentro del CSIC sobre 'Mujer y Ciencia'. No obstante, sí lamenta que no haya suficientes mujeres en puestos de gestión y directivos. De hecho, recuerda que ella es "la primera" a la hora de reivindicar esto.

Menéndez ha destacado su nombramiento como presidenta del CSIC, así como que la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, también sea mujer. "En este ministerio creo que las mujeres tenemos una presencia real", sostiene la química, que asegura que en su equipo de dirección "hay una mayoría de mujeres", pero que no fueron seleccionadas por el hecho de serlo. "He escogido a los que considero que más me podían ayudar", justifica.

PREMIO A LOS CENTROS CON MÁS MUJERES

Para dar mayor visibilidad a las mujeres, la presidenta ha adelantado que esta semana se firmará la constitución de un distintivo de Igualdad que premiará a aquellos centros del CSIC en los que "se cuida la presencia de la mujer en todos los niveles".

Menéndez insiste en que el número de mujeres en cargos de gestión o en niveles superiores de la escala científica es "bajo" y desde la institución se está intentando analizar los motivos, así como tratando de "empujar" a sus científicas para que puedan ocupar este tipo de puestos. De hecho, avanza que el CSIC tiene en mente la puesta en marcha de un curso para potenciar el liderazgo de las mujeres del CSIC.

"Voy a facilitar que tengan acceso, el potenciar y animarlas, que muchas veces creo que da un poco de miedo enfrentarse a los cargos", opina la científica, que considera que el hecho de ser ella la presidenta del CSIC "puede servir de ejemplo" y espera que ocupar este cargo sea el "embrión" que ayude a otras mujeres o niñas a alcanzar puestos importantes. "Está creando un efecto revulsivo y me encanta, es muy gratificante", concluye.