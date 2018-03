Discapacidad. personas en silla de ruedas explicarán mañana en 'eso no se pregunta' cómo vencen los obstáculos

6/03/2018 - 18:06

Hombres y mujeres que por diferentes motivos tienen que utilizar silla de ruedas hablarán mañana de su vida y de cómo han sabido adaptarse a ella en el programa 'Eso no se pregunta', que se emitirá a las 21.45 horas en Telemadrid.

Gema Hassen-Bey, deportista paralímpica y comunicadora social; Carmelo Dorado, directivo en una consultoría; Carmen Mellado, ama de casa; Davinia Martínez, administrativa; Víctor Carretón, técnico de sonido; Lucía Soria, jugadora de baloncesto; Mila López, ciclista; y Nazaret Jiménez, parado, responderán a las preguntas anónimas de los espectadores de Telemadrid, empezando por explicar que "lo importante no es estar en silla de ruedas sino hacer todo lo que quieras hacer".

Todos coinciden en subrayar que les molesta "muchísimo" que personas sin discapacidad utilicen los espacios reservados para personas con discapacidad. "Es una falta de empatía y de respeto, te quitan parte de tu libertad como consecuencia de una actitud poco cívica", al tiempo que remarcaron "lo complicado que es moverte en silla de ruedas".

Asimismo, recordaron que la silla no es un obstáculo para el amor "si encuentras personas que tengan cerebro y miren más allá de las ruedas". "No estamos limitados para amar", remarcaron.

'Eso no se pregunta' es la versión española del programa 'You can´t ask that', un formato original de la televisión pública australiana ABC, que busca combatir los prejuicios y la discriminación y conocer mejor a personas que a veces sufren la exclusión o la incomprensión en nuestra sociedad.

