España reconoce el derecho de asilo a 19 mujeres víctimas de trata junto a 4 menores a su cargo desde 2016, según CEAR

6/03/2018 - 18:48

España ha reconocido el derecho de asilo a 19 mujeres víctimas de trata, junto a cuatro menores que se encontraban a su cargo, desde finales de 2016, según ha informado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), con motivo del Día Mundial de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Según las cifras oficiales facilitadas por CEAR, en España en 2016 se registraron más de 1.000 víctimas de trata, 591 de explotación laboral y 435 de explotación sexual; y los datos de personas en riesgo de ser víctimas de estos delitos es de 20 veces más, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

En este contexto, CEAR ha reclamado "medidas de detección e identificación efectiva de las víctimas de trata" para lo que hace falta un "enfoque centrado en la protección".

Por otro lado, la Comisión ha publicado el informe 'Identificación de las necesidades especiales de las víctimas de trata' con el objetivo de mejorar la protección que reciben tanto en España como en toda la Unión Europea.

En el informe, en el que han participado 15 organizaciones europeas, se destaca la situación de "especial vulnerabilidad" a la que se enfrentan las víctimas de trata y se propone establecer mecanismos para que esa realidad no se convierta en desprotección, ya que "a menudo están bajo coacción de las redes, son poco conscientes de sus derechos, han vivido experiencias traumáticas y en demasiadas ocasiones se enfrentan con la desconfianza de las autoridades".

"La trata es un delito inhumano que afecta gravemente a mujeres de todo el mundo. Los Estados deben responsabilizarse de proteger a las víctimas de este delito, y para ello es fundamental que reconozcan su derecho a solicitar asilo", ha afirmado la secretaria general de la entidad, Estrella Galán.

El estudio recoge varios testimonios de víctimas. "Sin el apoyo psicológico y jurídico no hubiera iniciado el proceso. Me dio la posibilidad de ser fuerte", señala una de ellas, mientras que otra afirma: "En la primera entrevista en 2001 yo estaba muy asustada y dije lo que la 'madame' me dijo. Yo no sabía que era confidencial. En la segunda, en 2014, conté la verdad, incluso lo que me había pasado en España".

"Yo no pude ir a un centro de acogida. No hay medidas de protección, pueden entrar muchos extraños. No habría estado tranquila allí, especialmente con mis hijos", explica otro testimonio.

Así, la investigación recoge una serie de recomendaciones para España que pasan por mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre víctimas de trata en general; establecer mecanismos efectivos para la detección de víctimas de trata de seres humanos en el procedimiento de protección internacional; y garantizar el derecho a la protección internacional de las víctimas.

También se recomienda formar de manera continua y especializada en materia de trata a todos los agentes que intervienen en el procedimiento; y evaluar de manera sistemática las necesidades de las víctimas como solicitantes de protección internacional especialmente vulnerables, además de desarrollar protocolos para llevar a cabo dicha evaluación.

Garantizar el tratamiento diferenciado que tienen las víctimas de trata como solicitantes especialmente vulnerables a lo largo de todo el procedimiento y ofrecer condiciones de acogida adecuadas que satisfagan las necesidades especiales de las víctimas de trata que solicitan asilo es otra de las recomendaciones dirigidas a España, que se recogen en el estudio.

El informe forma parte del proyecto 'Tracks', financiado por la Comisión Europea y está coordinado por Forum réfugiés-Cosi y se lleva a cabo junto con los siguientes socios europeos: Cruz Roja Británica (BRC), la Comisión de Iglesias para los Migrantes en Europa (CCME), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Consejo Inmigrante de Irlanda (ICI), la Cruz Roja Italiana (ItRC) y Acción por la Igualdad, Asistencia y Antirracismo (KISA).

Colaboran la Oficina Europea del ACNUR, la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas (OFPRA), Amicale du Nid Rhône, la Organización Suiza de Ayuda a los Refugiados (OSAR), el Instituto del Reino Unido para la Investigación de las Migraciones y la Fundación contra el Tráfico Humano.