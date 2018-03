Los padres de Diana Quer y Mari Luz piden a la izquierda una "reflexión profunda" sobre la prisión permanente revisable

6/03/2018 - 19:07

Se reúnen con Catalá y el PP, tiene previsto hacerlo con Ciudadanos, y están a la espera de respuesta a su solicitud por parte de PSOE y Podemos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, Carlos Quer y Juan José Cortés, han pedido este martes 6 de marzo en el Congreso una "reflexión profunda" a la izquierda sobre la prisión permanente revisable.

El PSOE y Unidos Podemos aún no han concertado una reunión con los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, que han solicitado un encuentro con todos los grupos del Congreso con el objetivo de entregarles las más de 2,5 millones de firmas conseguidas para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. Carlos Quer y Juan José Cortés sí se han reunido este martes en la Cámara Baja con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el PP y han anunciado que ya tienen fijados encuentros con Ciudadanos, Compromís, Coalición Canaria y PDeCAT.

"Nos falta concretar Podemos y PSOE, pero creemos que nos van a recibir", ha explicado Quer, en rueda de prensa posterior a la reunión con los 'populares'. Según ha explicado, al menos, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, le ha comunicado su intención de "escuchar" sus testimonios, aunque no ha precisado fecha, por lo que Quer espera "una respuesta positiva" en este sentido.

En este sentido, el padre de la joven asesinada ha recordado que lo que ellos han llevado al Congreso es "una iniciativa ciudadana" que "no es de izquierdas, ni de derechas, ni de centro", por lo que ha solicitado un "consenso de toda la clase política" en esta materia "tan sensible". "Espero de ellos una reflexión profunda y que no se tomen medidas precipitadas", ha señalado a los medios.

El PP es el partido que se ha mostrado más abiertamente en contra de la derogación de la prisión permanente revisable y ha presentado una enmienda a la totalidad a la iniciativa del PNV que busca este fin. La propuesta del partido vasco contó en la Cámara Baja con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de oposición salvo Ciudadanos, que se abstuvo.

Preguntado por la posibilidad de cambiar el sentido del voto de los partidos en la oposición, Quer se ha mostrado optimista. También la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, que también ha participado en la reunión, ve posible un cambio de opinión en el resto de partidos y ha recordado al PSOE que en el Código Penal de 1995 se incluyó una iniciativa ciudadana similar a esta. "Y lo hizo el Gobierno de González", ha indicado.

LLAMAN A LA IZQUIERDA A ESTAR CON LAS VÍCTIMAS

Por eso, Ruíz ha hecho un llamamiento a la "izquierda democrática, moderada y con ganas de gobernar" para que estén "al lado de las víctimas". A su juicio, se está pensando "en uno pocos" y no se están dando alternativas ni propuestas para esta medida. "No vale decir no a la prisión permanente revisable, hay que dar una alternativa y que el violador del ascensor no pueda salir de la cárcel hasta que se garantice su comportamiento en libertad", ha denunciado.

A los medios también se ha dirigido Juan José Cortés que, tras tener un recuerdo con el niño desaparecido en Mijas (Almería) Gabriel, y con su familia, ha señalado que son "millones de españoles los que no quieren derogar" esta norma y ha pedido a los políticos que velen "por la seguridad y el futuro de muchas personas y niños inocentes".

Los tres defensores de la prisión permanente revisable se han reunido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el portavoz de los 'populares' en el Congreso, Rafael Hernando. El responsable de Justicia ha defendido que se trata de una "obligación ética de los poderes públicos estar del lado de las víctimas de un delito". A su juicio, "demasiadas veces se ha enfocado el derecho en España en torno al delincuente y su rehabilitación", mientras que la presencia de la víctima, de su estatutos y sus derechos no ha estado tan presentes".

Por su parte, Hernando ha criticado a aquellos partidos que, a su juicio, "están intentando convertir esta medida en una cadena perpetua" y ha defendido que la prisión permanente revisable "tiene que ver con un derecho fundamental que es que la ciudadanía esté segura ante criminales depravados, con posibilidades de volver a delinquir".