Save the Children pide una asignatura obligatoria de educación sexual para prevenir la violencia en adolescentes

7/03/2018 - 13:45

Save the Children ha reivindicado este miércoles, víspera del Día Internacional de la Mujer, que frente al aumento de la violencia machista en adolescentes se incorpore una asignatura obligatoria de educación sexual en los planes educativos.

En un comunicado, recuerda que entre enero y octubre del año pasado un total de 356 menores fueron denunciados por violencia machista, la cifra más alta de los últimos nueve años, y que según la última macroencuesta sobre violencia contra la mujer, del 2015, las mujeres entre 16 y 24 años en España habían sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas en el año anterior.

"Se trata de una forma de violencia doblemente grave porque tiene dos vertientes, la de género y la que se ejerce contra la infancia, y la respuesta debe estar centrada en la prevención", dice Save the Children, que insiste en la necesidad de una Ley que proteja a todos los niños y niñas y que contemple la inclusión de la mencionada asignatura.

"Necesitamos escuelas que eduquen en la igualdad y en la no violencia, que no perpetúen los roles de género y que promuevan relaciones afectivas y sexuales igualitarias y seguras mediante una asignatura reglada de educación sexual en todos los niveles educativos", explica Ana Sastre, directora de Sensibilización y políticas de infancia de Save the Children.

La ONG pide además que los centros educativos cuenten con protocolos de detección e intervención ante toda forma de violencia, incluyendo la violencia machista, y formación en prevención y detección para docentes sobre todas las formas de violencia que puedan sufrir sus estudiantes para poder prevenir y detectar cualquier caso de acoso, abuso, malos tratos o violencia machista.