CNT denuncia el despido de dos trabajadoras por ir a la huelga feminista y la empresa lo niega

7/03/2018 - 13:41

CNT ha denunciado este miércoles que dos trabajadoras de la empresa Telemark han sido despedidas por comunicar que acudirían a la huelga feminista convocada para este jueves 8 de marzo, extremo que la compañía desmiente ya que asegura que en ambos casos, el despido es disciplinario por incumplimiento de obligaciones laborales.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Según explica la organización sindical, que no tiene no obstante, presencia en el comité de empresa de la compañía, las dos mujeres despedidas son periodistas que realizaban labores de community manager en esta subcontrata para Páginas Amarillas y en ambos casos, el despido se ha debido a una "represalia".

"Las acciones de la empresa en su sede de Madrid no dejan lugar a dudas: los despidos llegaron en cuanto el departamento de recursos humanos tuvo conocimiento de que parte de las trabajadoras pensaban sumarse a la huelga laboral de 24 horas convocada por el movimiento feminista y secundada por CNT y otros sindicatos", explica la organización.

Afirma que "en un primer momento, la plantilla fue informada de que había paros de dos horas convocados por los sindicatos mayoritarios" pero precisamente una de las trabajadoras que resultaron despedidas "acudió a CNT, que le remitió toda la información sobre la huelga de 24 horas, subrayando que se trataba de una convocatoria perfectamente legal".

"Ella pasó a su vez esta información a sus compañeros, de forma pública: al menos cuatro empleadas manifestaron su intención de no ir a trabajar el 8M. Para hacer constar la legalidad de la convocatoria, la información otorgada por CNT se hizo llegar al departamento de recursos humanos", detalla.

Según asegura, "poco después, la primera de las dos empleadas recibía su carta de despido, pese a que su contrato por obras y servicios había sido renovado para todo el mes de marzo" y, un día después, "la empresa comunicaba a la otra compañera que no había superado su período de prueba".

CNT denuncia además que tras conocer que parte de la plantilla pensaba seguir la convocatoria de 24 horas, los responsables de la empresa preguntaron a los empleados si pensaban adherirse, "con la evidente intención de coaccionarles", en "una vulneración gravísima de los derechos del trabajador".

Señala que "no es la primera vez que Telemark trata de deshacerse de las trabajadoras incómodas" pues, según explica, "en 2017, su sede de León despidió a dos empleadas que formaban parte del comité de empresa después de que denunciaran ante la Inspección de Trabajo las presiones a las que estaba sometida la plantilla" y "en 2015, la empresa fue condenada a indemnizar a una trabajadora que fue despedida después de que anunciara que se incorporaba al comité de empresa".

Un portavoz de la compañía insiste por el contrario, en que los antecedentes de Telemark "tiene un historial ejemplar ante la Inspección de Trabajo" y "no ha recibido ninguna sanción", cosa que, conforme argumenta, habría ocurrido con anterioridad si se perpetrasen "conductas anti sindicales o barbaridades de represalias por huelga".

Este portavoz afirma que la denuncia pública de la CNT "ha sorprendido mucho" y desmiente todos sus extremos. "No nos consta que estas personas hubieran dicho que iban a hacer huelga. Los motivos del despido fueron por incumplir sus obligaciones laborales más básicas. Está completamente detallado en sus cartas de despido y son los mismos motivos por los que fue despedido un hombre el 31 de enero", asegura a Europa Press.

Alega que en uno de los casos se ha tratado de un despido disciplinario y en el otro, de no superación del periodo de prueba por razones similares.

Asegura que si bien "hay trabajadoras que han comunicado hoy o ayer que van a hacer huelga para tenerlo en cuenta por organización, nadie en la empresa ha tomado la iniciativa de preguntar quién iba a hacer huelga y quién no". "No es la primera huelga que hay, el año pasado hubo varias en el sector y no hubo ningún problema, no se tomó ninguna medida ni se hicieron listas ni nada", añade.