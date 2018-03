Educación. los grupos parlamentarios dan una semana al psoe para que diga si sigue en el pacto educativo

7/03/2018 - 14:35

Los distintos grupos parlamentarios han emplazado al PSOE a la convocatoria de mesa y portavoces de la Comisión de Educación del Congreso prevista para el próximo martes para que los socialistas se pronuncien sobre si siguen o no participando en los trabajos de la Subcomisión del Pacto Educativo. Los representantes del PSOE la abandonaron este martes al no alcanzarse el acuerdo de aumentar la financiación para la educación pública al 5% del PIB.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Sandra Moneo compartió su deseo de que el PSOE "reconsidere" su postura y "reanude sus trabajos". Recordó que los populares han hecho "dos ofertas al PSOE" para limar diferencias sobre la financiación. La principal, sería aportar 5.000 millones de euros adicionales "como suelo", lo que estaría "muy cerca" del 5% que reclama el PSOE y que, al comenzar a aplicar las propuestas, según cálculos del PP, se estaría "superando", pues el cálculo se basa en el PIB actual.

El PP también pidió al PSOE un compromiso de las comunidades autónomas donde gobierna para subvencionar la educación (la mayor parte del presupuesto depende de los gobiernos autonómicos, al estar transferidas las competencias) y dar efecto a los compromisos que se alcancen en la subcomisión.

En este contexto, Moneo lamentó que no encuentran "una razón objetiva, sensata, que justifique que el PSOE se haya levantado de la mesa de uno de los pactos más importantes de esta legislatura" y anunció que su grupo seguirá "hasta el final" en la subcomisión con el fin de elaborar un informe al gobierno que, según las previsiones, tendrá que estar acabado a mediados de mayo.

Su compañero de grupo parlamentario, el portavoz adjunto del PP, Carlos Rojas, fue más explícito y pidió a Pedro Sánchez "una rectificación" y que vuelva al diálogo. "Pediría a Sánchez y al PSOE que no piense en sus siglas, piense en sus hijos y los hijos de todos españoles. En la educación nos jugamos el futuro de este país", dijo. En su opinión, no tiene "ningún sentido que le den portazo radical al pacto". "Necesitamos al PSOE dentro de ese pacto y distracciones partidistas no pueden conseguir que se rompa pacto fundamental", concluyó.

DESBLOQUEO

Desde Ciudadanos, la diputada Marta Martín propuso retomar la propuesta socialista del exministro Ángel Gabilondo de "financiar las medidas necesarias y ajustarlo progresivamente a la media europea, no con el PIB como condicionante". "Queremos seguir trabajando y desbloquear la situación", dijo, a la vez que apuntó que están "dispuestos" a cambiar el sistema de votación a una mayoría absoluta. "Se necesita negociar", sentenció, alegando que "cada uno es responsable de sus actos".

El diputado de Esquerra Joan Olòriz recordó que el PSOE "abrió la posibilidad de un pacto frente a dos o tres grupos escépticos". "Cambiar las reglas del juego es responsabilidad del PSOE, que se va, pero también de los que se quedan", agregó, por lo que lo que quedaría sería "otra cosa".

Tanto Esquerra como Podemos plantearon que las votaciones sean por mayoría absoluta en segundas vueltas para dar luz verde a los acuerdos que se alcancen en la subcomisión, supuesto que según los catalanes quedaría en suspenso si el PSOE continúa y se retomaría la votación por 3/5. "Se volvería a la casilla anterior", agregó, lo que produciría "un bloqueo", como ha ocurrido con la financiación.

Así, matizó, la cita del próximo martes sería para abordar "temas ordinarios y extraordinarios". "Si (el PSOE) no está, no podemos discutir", alegó, porque si quedan PP y Ciudadanos sería "un acuerdo, pero no un pacto".

REUNIÓN

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en palabras de Javier Sánchez, se mostró "muy pesimista" sobre la continuidad del pacto. Desde su punto de vista, el PP no está "dispuesto a revertir los recortes" y anunció Podemos se reunirá este miércoles con representantes del sector educativo para valorar si sus diputados continúan o no en la subcomisión. En su opinión "el pacto está en vía muerta y si esto sigue así no tiene sentido su continuación".

Finalmente, el diputado vasco Joseba Andoni Agirretxea recordó que, como al principio de crearse la subcomisión, son "muy escépticos" y que si no se cumplen sus reivindicaciones, principalmente las relacionadas con el tema de las competencias, también se levantarán de la mesa.

