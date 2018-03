Dolors Montserrat dice que el Día de la Mujer es una "jornada para que cada uno se reivindique a su manera"

8/03/2018 - 12:27

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha asegurado asegurado que la jornada del 8 de marzo es un día para "que cada persona se reivindique a su manera" y ha añadido que el camino para conseguir la igualdad "es hacerlo juntos" La titular de Igualdad, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha expresado su satisfacción por el hecho de que "haya mujeres que hagan huelga y otras que sigan trabajando" y ha pedido que se valore positivamente los avances realizados en España para reducir cuatro puntos la brecha salarial en los últimos años.

En este sentido, ha reiterado la voluntad del ejecutivo de Mariano Rajoy de "seguir trabajando" para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.

La ministra ha admitido haber sufrido comentarios machistas a lo largo de su carrera profesional ante los que considera que la mujer "debe ser valiente para pararlos".

"Como abogada y como política he escuchado comentarios con los que no se valora tu talento y tu mérito, te dicen que eres muy joven pero como mujer lo tenía muy claro, dije basta porque esto es micromachismo y las mujeres tenemos que ser valientes para decirle a un hombre que por ahí no; eso es luchar por la igualdad", ha comentado la ministra.