La embajada británica en España celebra los 100 años del voto femenino en el Reino Unido

8/03/2018 - 18:10

La embajada británica en España celebró este miércoles por la noche un acto para conmemorar los 100 años del sufragio femenino en el Reino Unido, en el que homenajeó a todas las mujeres que lucharon por este derecho, según ha informado Everythink PR Boutique.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Al evento, celebrado en el teatro madrileño Gran Maestre en la víspera del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), acudieron personalidades del mundo de la comunicación, como Ana García-Siñeriz, Ana Pastor, Antonio García Ferreras o Casimiro García-Abadillo; y de la política, como el vicesecretario General de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, y otros políticos locales del PSOE, Podemos y Ciudadanos.

La embajada británica destacó la labor de la líder del movimiento sufragista Emmeline Pankhurst, nombrada en 1999 por la revista Time como una de las personas más influyentes del siglo, por despojarse de los prejuicios de la época y salir a la calle para reivindicar el derecho de las mujeres de poder elegir a sus propios representantes.

"Esta noche queremos recordar su lucha y celebrar sus logros, pero también admitir que su trabajo no ha podido completarse del todo. Hoy queremos rendir homenaje a los hombres y mujeres que trabajaron sin descanso para conseguir avances por la diversidad, la verdad y la tolerancia, unos valores europeos que compartimos tanto en España como en Reino Unido", afirmó el embajador de Reino Unido, Simon Manley.

Durante el acto, la catedrática en la Universidad de Cambridge, autora del libro 'Mujeres y Poder' y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016, Mary Beard, compartió con los invitados su compromiso con la igualdad de género.

"He vivido una revolución, mi madre también vivió una revolución y soy muy optimista en que, aunque no viva para verlo, en 100 años las mujeres ya no tendrán ese problema, no tendrán que pretender ser hombres para que las tomen en serio en la vida pública. Cuando miremos a los dirigentes dentro de 100 años serán, y estoy muy segura de ello, hombres corrientes, pero también mujeres corrientes", señaló Beard en un vídeo que se proyectó durante el homenaje.

La celebración también contó con la presencia de jóvenes 'influencers' como 'Percebes y Grelos', 'Gominuke' y 'Ramia', quienes, además, participaron en un vídeo en el que dieron voz a frases feministas pronunciadas por reconocidas mujeres británicas como Adele o Emma Watson. "Para que, de una vez por todas, mujeres y hombres seamos iguales", concluía la grabación.

"Desde el logro del voto femenino hemos avanzado mucho, pero, como han demostrado los movimientos '#metoo' y 'Time's up', todavía queda mucho por hacer sobre la brecha salarial, contra el acoso sexual y para conseguir, de verdad, la igualdad de oportunidades para todos. Hombres o mujeres, españoles o británicos, debemos trabajar para conseguir avances en nuestros lugares de trabajo, en las embajadas, en nuestras familias, en nuestros círculos sociales y, por supuesto, en nuestros parlamentos", concluyó el embajador Simon Manley.