Manuela Carmena: El movimiento feminista tiene que ser transversal

Madrid, 9 mar (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha opinado hoy que el movimiento feminista, que ayer sacó a las calles a cientos de miles de mujeres por la igualdad real, "tiene que ser transversal y no tiene que ver con las etiquetas políticas".

La alcaldesa de Madrid se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en referencia a la marcha de ayer en la que cientos de miles de mujeres, acompañadas por hombres, inundaron las calles de Madrid como colofón a un Día Internacional de la Mujer histórico.

Tras inaugurar el I Congreso Europeo "Igualdad de género en los cuerpos policiales", Manuela Carmena ha expresado a los periodistas la emoción que sintió al participar junto a "abuelas, madres e hijas" en una manifestación en la que, ha dicho, ella vio a "muchísima gente".

Preguntada por la ausencia de las dirigentes del PP en esa marcha, la alcaldesa ha evitado "señalar desigualdades" y ha llamado la atención sobre "la necesidad de reflexionar todos juntos sobre un problema que es de todos".

"No sé, ellos habrán visto de otra manera lo que yo veo de esta", ha dicho la alcaldesa, que quiere "superar las etiquetas políticas porque lo que hay que pensar es cómo podemos mejorar la relación entre hombres y mujeres".

"Tenemos que aprovechar este movimiento histórico para darnos cuenta de que no hay una relación correcta entre los hombres y las mujeres", ha pedido la regidora madrileña, que llama a reflexionar sobre "cómo es posible que los hombres se dediquen a matar mujeres" y a trabajar por "cambiar las conductas".

La alcaldesa también ha lamentado los abucheos que recibió la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, al asistir a la manifestación. "Me parece fatal, lo lamento muchísimo porque no hay cosa que más me desagrade que los que no saben aceptar a los que piensan diferente", ha lamentado.

"El verdadero ejercicio de la libertad es escuchar lo que no te gusta", ha opinado la alcaldesa, que considera que eso es "la esencia de la democracia y de la libertad de expresión".

Durante la inauguración del congreso europeo por la igualdad en los cuerpos policiales, la alcaldesa ha llamado también la atención sobre la marcha de ayer y ha dicho que en las voces de las mujeres fueron un clamor contra la violencia. "Hay que rescatar la cultura de la no violencia", ha reivindicado.

"No podemos seguir siendo inflexibles a este ataque de una a otra parte del ser humano", ha dicho la alcaldesa.

Por su parte, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha mostrado su satisfacción por la organización en Madrid de un congreso internacional que busca una "mirada diferente" en el desarrollo del trabajo policial a partir de las experiencias de distintos cuerpos españoles y también europeos.