Día mujer. soledad murillo: "el gobierno no va a mover ficha a favor de las mujeres" a pesar de las manifestaciones

9/03/2018 - 12:49

Soledad Murillo, doctora en Sociología y ex secretaria general de Políticas de Igualdad, aseguró este viernes que "el Gobierno no va a mover ficha a favor de las mujeres" a pesar de "la histórica manifestación de ayer y del éxito de la huelga. La pregunta ahora es qué va a hacer la oposición, porque todos sabemos perfectamente que este Gobierno no va hacer nada".

Murillo justificó, en declaraciones a Servimedia, esta afirmación con el siguiente argumento: "Cómo va a poner en marcha este Gobierno políticas a favor de la igualdad de las mujeres si ni tan siquiera ha ejecutado 44 millones de euros de los presupuestos para la dependencia. Eso significa que no te doy el grado que tienes para que así te sigan cuidando las mujeres de tu familia", ni ha ejecutado tampoco los 200 millones de euros del Pacto contra la Violencia de Género.

Considera que la única forma de cambiar la situación de desigualdad que viven las mujeres es "desertar del ámbito doméstico. Hasta que no lo hagamos, las cosas no cambiarán".

La situación de las mujeres españolas es para esta socióloga "tan lamentable" que por eso "las españolas sólo tienen 1,2 hijos, una de las tasas de natalidad más bajas del mundo".

"Nos tienen que escuchar. Las mujeres que ayer pudieron faltar a sus trabajos han mandado un mensaje a sus empresas y a la sociedad, y es que somos capaces de organizarnos. Lo nuestro no es un problema particular, es global", concluyó Murillo.

