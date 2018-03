Familiares de desaparecidos piden que no haya casos de primera y segunda

Madrid, 9 mar (EFE).- Un centenar de los 6.053 desaparecidos contabilizados oficialmente en España ha reclamado hoy ante el Congreso de los Diputados que no haya casos "de primera y de segunda", ya que "todos tienen derecho a ser buscados", y ha abogado por que se consideren todos de alto riesgo inicialmente.

La Fundación Europea por las Personas Desaparecidas o QSDGlobal (Quién Sabe Dónde), ha convocado la concentración con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente para recordar a los ausentes y reivindicar que continúen sus investigaciones.

Representantes de PP, PSOE y Ciudadanos han arropado a los afectados frente a la entrada de los leones del Congreso, donde las familias han mostrado fotos de sus seres queridos y han soltado globos. También había dibujos de "pescaítos", como había reclamado la familia del niño Gabriel Cruz, desaparecido en Almería.

Según el Informe 2018 de Personas Desaparecidas en España recién publicado por el Ministerio del Interior, actualmente hay 6.053 búsquedas activas o casos sin resolver, algunas de hace décadas y entre las más recientes la del pequeño Gabriel Cruz.

Las familias presentes y el director de la Fundación, el periodista Paco Lobatón, han expresado su deseo de que se siga buscando a Gabriel con todos los medios y se dé pronto con su paradero, y que este despliegue se repita con cada desaparecido, ya que en la práctica "hay respuestas que no son iguales", lo que es "injusto" en palabras de Lobatón.

"No podemos permitir que haya desaparecidos de primera y de segunda. Todos tienen derecho a ser buscados. Todos tenemos derecho a ser atendidos, a recibir apoyo", ha dicho Blanca Martínez, cuyo hermano lleva desaparecido 12 años y ha sido la encargada de leer el manifiesto de las familias.

Los afectados preguntan si "no todos las desapariciones deben ser consideradas de alto riesgo" inicialmente para garantizar una rápida resolución, y piden que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como las instituciones "unifiquen protocolos" y "no abandonen" a los desaparecidos y sus allegados.

Al Ministerio del Interior le piden "un listado de desaparecidos, con nombres y apellidos" y que se busque "sin escatimar".

"Somos los grandes olvidados de la sociedad", reza el manifiesto, que solicita "una mayor difusión y un mayor apoyo de las instituciones".

Lobatón ha considerado esencial el acompañamiento a las familias, que según ha dicho supone "estar al lado de, de forma incondicional, y ser firmes en la demanda de que la búsqueda no cese", y ha demandado la aprobación de un Estatuto de la Personas Desaparecidas propuesto a los partidos por la Fundación.

Familiares de siete desaparecidos han expresado a Efe su deseo de "no ser olvidados" porque "es algo que le puede pasar a cualquiera", y han reclamado más medios para buscar a todos, algunos de ellos convencidos de que "hay víctimas de primera, segunda y tercera", en palabras de María Isabel Movilla, que no sabe nada de su hija desde hace tres años, cuando tenía 14 y salió de su casa de Sabadell para no volver, y desde cuando "los Mossos no la han buscado".

Los abuelos de Yeremi Vargas, José y Herminia, han reclamado justicia para todos y han confiando en que el juzgado admita el recurso interpuesto por la familia para que no salga de prisión Antonio Ortega, el principal sospechoso.

Tras la concentración la Fundación QSDGlobal ha entregado los III Premios 9M, destinados a reconocer, promover y fomentar las iniciativas relacionadas con la realidad de las desapariciones.

El secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha declarado tras la concentración que "el Gobierno va a redoblar esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas en España, bajo el compromiso de que no se va a cerrar ningún caso".