El PSOE celebra la imagen "brillante" de España tras la huelga feminista y pide a PP y Cs que "tomen nota"

9/03/2018 - 15:13

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha celebrado la imagen "brillante" de España en el resto del mundo con la huelga feminista y las manifestaciones con motivo del Día de la Mujer y ha subrayado PP y Ciudadanos tienen que "tomar nota".

"Hemos hablado muy alto. La derecha PP y Cs debe tomar nota de que el feminismo es una asignatura obligatoria de la democracia", subrayado Calvo en una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, en la que ha valorado este 8M, y donde ha dicho también que el PP "no se ha enterado de que más de la mitad de la población no puede seguir así, que no tiene los mismos derechos y vive multitud de desventajas".

A su juicio, "ahora toca hacer, seguir traduciendo en hechos toda la energía de ayer" y ha insistido en que la jornada fue "plenísimamente democrática" y que España "ha dado su mejor imagen" gracias a las mujeres. "Si esto hubiera sido un terremoto, el epicentro habría sido España", ha apostillado.

Entre las iniciativas que va a poner en marcha su partido, Calvo ha destacado la propuesta de una nueva "ley de uso del tiempo" para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que garantice a las mujeres el disfrute del tiempo libre.

A su juicio, España tiene que poner en marcha horarios "mejores" que permitan a los ciudadanos vivir, "sobre todo a las mujeres" y ha subrayado que una propuesta así "no es política ficción", pues las mujeres "no tienen por qué elegir entre ser ciudadanas, madres o trabajadoras".

