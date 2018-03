El padre de Gabriel: "Si lo que quieren es hacernos daño, ya nos lo han hecho"

Almería, 9 mar (EFE).- Ángel Cruz, el padre del niño de 8 años desaparecido el 27 de marzo en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), ha dicho hoy que si alguien tiene a Gabriel "recuerde que es muy pequeño" y "no tiene culpa de nada", y ha añadido: "Si lo que quieren es hacernos daño, ya nos lo han hecho".

El padre ha comparecido en rueda de prensa en la Diputación de Almería junto con la madre del niño, Patricia Ramírez, que ha afirmado: "Me acuesto todas las noches pensando en si he hecho daño a alguien, hago una lista y no encuentro ese nombre. Aun así le pido perdón, de corazón".

La madre de Gabriel ha confiado en que antes de que caiga esta noche, su hijo esté en una rotonda o un parque caminando hacia ellos y se ha dirigido directamente al captor para recordar que su hijo "tiene una vida por delante" y le ha pedido que lo deje libre.

"Todos somos humanos, a veces nos equivocamos y por lo que sea a alguien hicimos daño, le pido perdón, de corazón, pero Gabriel no tiene culpa, Gabriel tiene que volver con nosotros", ha incidido.

Patricia Ramírez ha solicitado que no se pregunte por una investigación que está "llevando la mejor gente de España" para no dar ninguna información que ponga en peligro la vida del niño.

Los dos progenitores han coincidido en agradecer que 8.000 personas hayan acudido este mediodía a la concentración "Todos somos Gabriel", celebrada en la Puerta de Purchena de la capital almeriense, y han recibido mensajes de apoyo del resto de España y de todo el mundo.

Ángel Cruz también ha valorado el apoyo de amigos que han estado en todo momento con ellos y ha dicho: "Alguien ha parado nuestra vida de golpe, pero también hay alrededor mucha gente que han parado sus vidas para buscarle".

También han agradecido el apoyo recibido por los familiares de Marta del Castillo, Sandra Palo y Mariluz Cortés, personas que "saben exactamente lo que estamos sufriendo porque han pasado por eso", ha dicho.

"Ellos por desgracia no han tenido la suerte de haber encontrado a sus hijos como nosotros vamos a tener con Gabriel (...) nos dan muchas fuerzas y nos parece bestial que se hayan desplazado para estar hoy aquí con nosotros", ha afirmado sobre las familias de Marta del Castillo y Sandra Palo, y ha recordado que días atrás Juan José Cortés, padre de Mariluz, también acudió a Níjar a respaldarlos.