Pablo López: "Me he quedado solterillo, pero no es culpa de nadie, no hay rencores"

10/03/2018 - 11:36

MADRID, 10 (CHANCE) Bertín Osborne ha viajado hasta la casa de Pablo López para adentrarse un poco más en la vida de este gran artista. El presentador de Mi casa es la tuya ha podido disfrutar de una divertida charla con el malagueño y con las personas más importantes de su vida: su madre, su hermano Luis y sus dos grandes amigos dentro del mundo de la música, Bustamante y Antonio Orozco.

Y es que fue gracias a una apuesta con su madre como decidió presentarse al casting de Operación Triunfo. Un programa que le cambió la vida y en el que tuvo que hacer frente a las reiteradas críticas de Risto Mejide. Del publicista, Pablo López no tiene muy buen recuerdo aunque ahora les una cordial relación: "Lo que decía tenía fondo, pero le perdían las formas".

Además, de su paso por la Academia de OT solo tiene buenas palabras: "Solo te puedo decir que todo fue real [...] pero no era como parecía en la tele, yo solo tengo buenos recuerdos porque eran peleas de niños chicos".

PABLO LÓPEZ: "YO CON 4 O 5 AÑOS ERA UN VIEJO"

En lo referente a su forma de ser, Pablo López no ha tenido ningún problema en explicar que siempre se ha sentido como un 'viejoven': "Yo con 4 o 5 años era un viejo, leía el periódico. Me crié con mi abuelo, se jubiló y yo era su juguete. Me iba al bar con mi abuelo, el dominó... si mordían un palillo yo lo mordía también. Yo he sido un viejo siempre porque me he criado entre problemas de viejo siempre".

Y sobre su reciente ruptura sentimental, el coach de La Voz ha explicado que su historia de 11 años con Laura se terminó: "Me he quedado solterillo, pero no es culpa de nadie, no hay rencores". Aún así, sabemos que López ha encontrado de nuevo el amor en Claudia Nieto, una joven estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.