Especialistas buscan a Gabriel en 400 puntos de interés como pozos y balsas

Níjar (Almería), 11 mar (EFE).- El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha detallado hoy que profesionales y especialistas trabajan en 400 puntos de interés como balsas y pozos para localizar a Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería).

"Prácticamente, este dispositivo se extiende a 400 puntos concretos, especiales de búsqueda si hablamos de lo que representan pozos, balsas, cuevas", ha explicado en declaraciones a los medios en la localidad nijareña de Las Negras, donde ha visitado el puesto de mando avanzado que coordina el dispositivo de búsqueda del niño.

Ha reconocido que son "muchísimos" puntos y por su naturaleza hay que "dedicarles mucho tiempo y volver en muchas ocasiones".

Ha añadido que el rastreo en general se efectúa sobre un total de 40 zonas geolocalizadas que cuentan con una complicada orografía, por lo que se precisa un gran número de profesionales.

Sanz ha destacado que tanto estos como los voluntarios que han participado durante las diferentes jornadas de búsqueda se están "dejando la piel" y ha concretado que en los distintos equipos trabajan entre tres y diez personas, siempre con un especialista al frente, en función de la tipología del terreno.

Ha recordado que se trabaja sobre un perímetro de 12 kilómetros pero que se ha podido llegar duplicar las veces que se ha rastreado, "porque hay zonas que se han inspeccionado incluso seis, ocho o doce veces".

"Queremos llegar a cada rincón para garantizar la búsqueda", ha afirmado.

Tras incidir en que la orografía y circunstancias de la zona, con numerosas explotaciones agrícolas, hacen preciso un dispositivo "amplio pero también muy especializado" ha desvelado que desde la puesta en marcha del dispositivo de búsqueda, más de 2.600 voluntarios y casi 1.500 profesionales han formado parte del mismo.

Sanz ha asegurado que la responsabilidad del Gobierno pasa por "agotar todas las posibilidades" y que el dispositivo se mantendrá mientras así lo consideren necesario los profesionales ya que "no será ni por recursos ni por disposición para hacerlo, se garantizará que existan los medios mientras no cese".

No obstante, ha recordado que en paralelo al rastreo existe una investigación sobre la que pesa el secreto del sumario y de la que no ha querido adelantar ningún dato porque el "objetivo final" de llegar hasta el paradero de Gabriel no cesará aunque las "magnitudes" sean diferentes y "cada día sea más selectiva" la búsqueda.

El plan de búsqueda de hoy contempla tanto las áreas ya rastreadas en jornadas anteriores como la ampliación del radio de acción hacia el sur, hasta Rodalquilar y Fernán Pérez, lo que supone una distancia en torno a cuatro kilómetros en el caso de Rodalquilar y de ocho hasta Fernán Pérez.

La búsqueda con drones se ha suspendido hoy debido a las fuertes rachas de viento que soplan en la zona.