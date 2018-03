La autopsia preliminar a Gabriel revela un posible estrangulamiento y que el niño murió el mismo día que desapareció

los progres (ya pedro no no ya ha dicho que no piensa desistir de derogar la prision permanente y que como no que no hay que legislar en caliente)...dicen que no soluciona el problema que no es solucion que se siguen matando... claro que la primera muerte no se puede evitar nunca.. lo que se evitan son las repeticiones...



los otras muertes son de asesinos distintos por lo cual habra siempre menos asesinos en circulacion... solo los que no han asesinado todavia porque los "resinsertados" no saldrian y no tendrina oportunidad de salir...