España es el tercer peor país de la UE en proporción de empleo científico-tecnológico

13/03/2018 - 14:14

España se encuentra en la 25ª posición de la UE en lo que respecta a proporción de personas empleadas en sectores relacionados con las ciencias y la tecnología, sólo por delante de Rumanía y Grecia, según indica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) con datos actualizados de 2016 de 'HRST by category and NUTS 2 regions' de Eurostat, que no recoge ofrece datos sobre Países Bajos.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El porcentaje de personas empleadas en este sector en 2016, en función del porcentaje de población activa, se sitúa de media en España en el 23,3%, 8,8 puntos porcentuales menos que la media europea (32.1%).

De toda la UE, Luxemburgo se sitúa en cabeza, con un 50,9%, mientras que Suecia (42,8%), Dinamarca (39,7%), Finlandia (39,1%) y Alemania (38,2%) se encuentran en lugares destacados. Igualmente, superan a la media europea países como Reino Unido, Bélgica, Francia, Austria y Eslovenia.

A nivel nacional, la comunidad autónoma que más proporción de personas con empleo relacionado con la ciencia y la tecnología es Madrid, con un 34,5%, superando así la media nacional (23,3%) e incluso la europea (32,1%). Le sigue País Vasco (29,2%) y Navarra (26,4%), también con cifras superiores a la media de España, al igual que sucede con Cataluña (25%), Cantabria (23,6%) y La Rioja (23,5%).

Por el contrario, Canarias y Extremadura se posicionan como las regiones con menos proporción de empleo científico-tecnológico de todo el territorio nacional, con un 16,8%, por detrás de Melilla, que supera a estos territorios en casi un punto (17,6%). De la tabla destaca la posición de Ceuta, en décimo lugar con un 22%.