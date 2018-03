El Congreso, sin el PP, reclama un 'plan de rescate' para la I+D recuperando a 10.000 científicos 'exiliados'

13/03/2018 - 21:40

El Pleno del Congreso ha apoyado este martes una moción del PSOE por la que se insta al Gobierno a destinar el 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a la ciencia española antes de 2020 y a activar un 'Plan de rescate' para recuperar, con "criterios de excelencia", a unos 10.000 científicos que durante la época de crisis han tenido que 'exiliarse' al extranjero para trabajar.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que ha contado con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y ERC y la abstención del PNV, consta de más de una decena de puntos con los que el PSOE pretende convertir la ciencia en una cuestión de Estado y busca resolver la situación de este sector que, a su juicio, lleva "seis años de sequía y abandono".

González Veracruz ha defendido en el debate que la esencia de esta moción es llegar a un acuerdo de país en esta materia porque, a su juicio, sólo a través de un acuerdo "se podrá recuperar el talento perdido" o se levantará "la espada que el Gobierno del PP ha puesto en la burocratización de la ciencia" española. "Creemos que se debe hacer por acuerdo como pide la comunidad científica", ha señalado la diputada.

La portavoz socialista en materia de I+D también ha criticado los recortes llevados a cabo en el sistema científico en los últimos años. Por ello, entre las principales medidas del texto también se llama a elevar los objetivos del Gobierno en materia de financiación de la I+D, y que se sitúan en un 2 por ciento del PIB para 2020, hasta un 2,5 por ciento. Una cifra más cercana a la propuesta desde la UE para dentro de dos años y que es del 3 por ciento.

Pero, además, el PSOE llama al Ejecutivo a comprometerse a aumentar o, al menos, mantener los presupuestos para la ciencia española "incluso en ciclos de crisis" y a realizar reformar que permitan la ejecución total de las partidas para esta materia. Además, propone reforzar la convocatoria de los centros de excelencia 'Severo Ochoa' y 'María de Maeztu' y aumentar la duración de sus acreditaciones.

MEJORAR LA PROFESIÓN INVESTIGADORA

Para lograr aumentar la inversión en I+D, los socialistas también piden "facilitar y estimular" la inversión privada y adoptar un nuevo modelo de Agencia Estatal de Investigación, en consonancia, según apunta el PSOE, con otros modelos de gran éxito ya existentes en otros países.

Además, gran parte de las medidas que los socialistas incluyen en su moción están dedicadas a mejorar la situación laboral de los investigadores. En concreto, hay puntos que se pueden dividir en dos partes, una para "atraer a los que ya se han marchado y garantizarles que van a poder realizar una carrera estable en el país y, por otro, consolidar las posiciones de investigadores jóvenes que se han quedado en España y de aquellos que aún están terminando su carrera para evitar su marcha.

Así, el PSOE propone un plan cuatrienal con presupuestos y recursos suficientes y gestionado por la Agencia Estatal de Investigación, para recuperar la 'fuga de cerebros', y también llama al Ejecutivo a modificar la normativa necesaria para estabilizar la profesión científica, con un sistema de control financiero y un reglamento que establezca un sistema objetivo de evaluación de su trabajo o, incluso, valorar la posibilidad de establecer un IVA reducido a los agentes del sistema de ciencia e innovación, entre otras propuestas.

"No podemos permitir que sea prácticamente imposible investigar en este país. Hay que garantizar la normativa necesaria para estabilizar a profesión", ha concluido González Veracruz.

El PP ha defendido la labor del Ejecutivo, a través de su portavoz en la materia Juan Bravo. Aunque el diputado se ha mostrado de acuerdo con algunos puntos que presentan los socialistas, y le ha agradecido que haya bajado su petición de inversión del 3% del PIB al 2%, no ha compartido su propuesta de contratar a 10.000 investigadores porque "significaría multiplicar por tres el personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Por este motivo, entre otros, los 'populares' han votado en contra.

CIUDADANOS ACUSA DE "CINISMO" AL PSOE

Desde Unidos Podemos, la diputada de Equo, Rosa Martínez, ha coincidido con los socialistas en que "en España es difícil hacer ciencia" tras un Gobierno del PP que la ha dejado "al borde del colapso". A su juicio, el sistema debe mejorar en tres bloques que, a su juicio, son prioritarios: la financiación, la regulación laboral y el proceso administrativo. Todos ellos, según ha señalado, se tratan en la iniciativa del PSOE.

También han mostrado su coincidencia con las sugerencias socialistas los nacionalistas catalanes. De hecho, el texto votado incluye una enmienda de PDeCAT por la que se llama a modificar la Ley del IVA para evitar que las subvenciones a centros y unidades de investigación contengan IVA repercutido y poder reducir al 100 por cien el IVA soportado. "Se trata de considerar la investigación como actividad de interés general", ha explicado el coordinador de diputados y senadores de la formación catalana, Jordi Xuclà.

Sin embargo, el apoyo de Ciudadanos ha sido por "coherencia política" y no por su texto, al que la portavoz naranja de Educación, Marta Martín, ha llamado "chorizo". También ha acusado a los socialistas de "cinismo" y ha asegurado que no se cree que se preocupe por la I+D cuando "no le importan la educación y el futuro del país", en referencia a la salida del PSOE del Pacto Educativo la semana pasada.