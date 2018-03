La madre de acogida de la joven saharaui Koria pide a los diputados pruebas que confirmen que han logrado verla

13/03/2018 - 23:18

La madre de acogida de Koria Badbad Hafed, una joven saharaui supuestamente retenida por sus familias biológicas en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), ha reclamado a los diputados españoles que han visitado la zona pruebas que confirmen que han logrado ver a la joven.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En concreto, Bienvenida Campillo ha reclamado a los parlamentarios de PSOE, Unidos Podemos, Compromís, PNV y PDeCAT que han viajado a los campamentos que informen públicamente de sus gestiones "en los casos de los secuestros y las retenciones ilegales y contra la voluntad de mujeres adultas en los campamentos".

Durante su visita, los diputados han acudido a los campamentos sahararuis de Tinduf (Argelia) y a la ciudad de Bir Lehlu, en los territorios liberados, y se han reunido con el secretario general del Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali; así como con su primer ministro, Mohamed Aquei y el presidente del Parlamento, Jatri Adhu, entre otros.

"Me indigna que nuestros diputados puedan visitar a mujeres secuestras en los campamentos, de la mano del Frente Polisario, y que luego vengan pidiendo que el Gobierno estudie otras violaciones de Derechos Humanos, cuando ésta es flagrante y son, además, ciudadanas españolas", ha señalado la madre de acogida de la joven saharaui que, según denuncia, fue secuestrada en el Sáhara por su padre biológico y otros familiares el 4 de enero de 2011.

En este sentido, la mujer ha denunciado la "doble moral" de los diputados y ha reclamado "explicaciones y posicionamientos claros a todos los partidos que están participando activamente en el mantenimiento del silencio y de la impunidad alrededor de estos delitos, sólo por defender una causa política que no se sostiene".

"No hay la transparencia que debería haber y, por descontado, no se han respetado los límites básicos de la acción política para la liberación de una mujer secuestrada, a quien no se la visita, sino que se la libera", ha censurado.

Y todo ello, ha lamentado, de la mano del Frente Polisario, organización política a cuyos responsables han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por "complicidad y connivencia con los secuestros y las retenciones ilegales contra su voluntad de mujeres mayores de edad, algunas de nacionalidad española".

En su opinión, estas acciones demuestran "la nula voluntad política que hay en este país para proteger, defender, salvaguardar y garantizar los Derechos Humanos de ciudadanas españolas y otras residentes en nuestro país, que están privadas de libertad y con sus derechos conculcados".

En este sentido, la madre de acogida de Koria, que estaba bajo la tutela legal de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy la expulsión de los delegados del Frente Polisario que están "vendiendo humo y escondiendo a mujeres adultas secuestradas y retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf".

Los diputados españoles que han visitado los campamentos, que pertenecen al Intergrupo de Amistad con el Sáhara Occidental, son Enric Bataller (Compromís), Rocío de Frutos (PSOE), Sergio Pascual y Carmen Valido (Podemos), Sònia Farré (En Comú Podem), Jorge Luis Bail (Equo), Iñigo Barandiaran (PNV) y Sergi Miquel (PDeCAT).